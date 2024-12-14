提到夜市美食，每個台灣人絕對都有自己的排行榜。哪一個夜市最頂、哪一個攤位必吃，各地吃貨都有不同的答案。看完近期超夯夜市美食競賽節目「夜市王」，窩客島集結7間網友超推、但沒有參賽的夜市美食，超人氣夜市雞排、蚵仔煎、臭豆腐推薦清單，先去附近夜市買一輪，回家再看下一集「夜市王」配著吃。
▲夜市王遺珠夜市美食 在地粉絲推薦7間雞排、蚵仔煎、臭豆腐 / WalkerLand窩客島整理
全台吃貨都在追的夜市美食節目「夜市王」，集結北中南東9大夜市比拼排名，讓台灣人不只戰南北，更戰地區、戰夜市。「夜市王」每一集以一項美食作為主題比賽，包含夜市必吃雞排、蚵仔煎、臭豆腐、等類別。粉絲們各自支持喜歡的夜市，也有許多有趣評論「一中雞排應該要派這間才會贏、樂華夜市臭豆腐都吃那一間」，因此在社群出現許多「遺珠之憾」的私藏美食推薦清單。
▲▼夜市美食節目夜市王 未參賽的在地夜市美食也受粉絲推薦 / 上圖部落客「阿發的簡單幸福」提供、下圖部落客「企鵝」提供
其中在第一集「雞排」爭霸戰，南機場夜市除了深受評審喜愛的好吃炸雞之外，萬華人更推薦「協力香雞排」，雖然分店多但受到許多在地粉絲青睞。第二戰「蚵仔煎」也同樣競爭激烈，有網友在賽後補充，寧夏夜市更推「賴雞蛋蚵仔煎」又脆又嫩的口感完全不輸圓環邊蚵仔煎。
▲▼在地粉絲推薦寧夏夜市賴雞蛋蚵仔煎 / 部落客「阿發的簡單幸福」提供、WalkerLand窩客島整理
針對「臭豆腐」粉絲們討論度更高，在賽後粉絲們推薦「應該要派他才會贏」的店家，包含樂華夜市必吃「郭記」麻辣臭豆腐，一中夜市好犀利麻辣鴨血，而逢甲夜市的「金牌巨無霸臭豆腐」以及「一心素食臭豆腐」則是評價兩極，有網友大推是逢甲最頂臭豆腐，隨即在Threads再掀一波臭豆腐大戰。
▲▼在地粉絲推薦樂華夜市郭記臭豆腐 逢甲夜市一心素食臭豆腐 / 上圖部落客「企鵝」提供、下圖部落客「Ms.Xiao蕭小姐」提供
此外，台南大東東大東夜市參賽店家「蔡家臭豆腐」更是在賽後被粉絲們推爆，雖然在比賽中成績不理想，但許多在地台南人紛紛在社群推薦，大讚蔡家沒有輸。無論是看完「夜市王」節目，或是看完粉絲推薦的遺珠美食，都更吸引人想實地朝聖，晚餐再衝夜市吃一波。
▲夜市王臭豆腐比賽 台南大東東大東夜市蔡家臭豆腐是台南粉絲必吃 / 圖片來源：夜市王 臉書粉絲團
夜市王 吃貨推薦遺珠店家
南機場夜市 協力香雞排
地址：台北市中正區中華路二段311巷27號
電話：0936-389-418
寧夏夜市 賴雞蛋蚵仔煎
地址：台北市大同區民生西路198之22號
電話：02-2558-6177
樂華夜市 郭記麻辣臭豆腐
地址：新北市永和區永平路180巷
逢甲夜市 金牌巨無霸臭豆腐
地址：台中市西屯區文華路53號
電話：0922-986-816
逢甲夜市 一心素食臭豆腐
地址：台中市西屯區福星路461巷2號
電話：04-2452-5389
一中夜市 好犀利麻辣鴨血
地址：台中市北區一中街98號
電話：0932-548-801
大東東大東夜市 蔡家豬血湯臭豆腐
地址：台南市東區林森路一段276號