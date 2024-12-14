提到夜市美食，每個台灣人絕對都有自己的排行榜。哪一個夜市最頂、哪一個攤位必吃，各地吃貨都有不同的答案。看完近期超夯夜市美食競賽節目「夜市王」，窩客島集結7間網友超推、但沒有參賽的夜市美食，超人氣夜市雞排、蚵仔煎、臭豆腐推薦清單，先去附近夜市買一輪，回家再看下一集「夜市王」配著吃。



▲夜市王遺珠夜市美食 在地粉絲推薦7間雞排、蚵仔煎、臭豆腐 / WalkerLand窩客島整理



夜市王 吃貨推薦遺珠店家

南機場夜市 協力香雞排

地址：台北市中正區中華路二段311巷27號

電話：0936-389-418



寧夏夜市 賴雞蛋蚵仔煎

地址：台北市大同區民生西路198之22號

電話：02-2558-6177



樂華夜市 郭記麻辣臭豆腐

地址：新北市永和區永平路180巷



逢甲夜市 金牌巨無霸臭豆腐

地址：台中市西屯區文華路53號

電話：0922-986-816



逢甲夜市 一心素食臭豆腐

地址：台中市西屯區福星路461巷2號

電話：04-2452-5389



一中夜市 好犀利麻辣鴨血

地址：台中市北區一中街98號

電話：0932-548-801



大東東大東夜市 蔡家豬血湯臭豆腐

地址：台南市東區林森路一段276號