聖誕節喝CoCo買一送一！針對聖誕節的聚會、開趴需求，這次手搖杯CoCo特別推出超夯草莓飲料買一送一優惠。在12/25聖誕節當天，CoCo推出「莓莓派對」第二杯0元優惠券，讓飲料控、草莓控不論是聖誕節吃大餐，或是散步約會逛市集，都來一杯CoCo草莓配著喝。



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▲CoCo聖誕節好友日 草莓飲料買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



為了慶祝聖誕節，CoCo都可在12/25當天，推出好友日限定「莓莓派對」第二杯0元優惠。活動當天於LINE官方帳號領券，購買「莓莓派對(L)」一杯只要75元，第二杯免費，等於買一送一。每人可領兩張券，最多可以一次帶4杯，酸甜風味超適合搭配聖誕大餐，讓人隨時喝都解膩。



▲聖誕節飲料優惠推薦 CoCo莓莓派對第二杯0元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo 聖誕節好友日 草莓買一送一

本次買一送一優惠品項「莓莓派對」融合秋冬必喝的草莓、蔓越莓、檸檬與清爽青茶，打造果香與茶香結合的清爽風味。本次聖誕節使用第二杯0元優惠券，可以任選甜度、溫度，熱的冰的都能一次滿足。飲料控12/25聖誕節當天就能在CoCo官方LINE或是「你訂」平台領券使用，揪團喝買一送一。▲CoCo聖誕節好友日 莓莓派對第二杯0元優惠方式 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2024/12/25 0:00即可透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間享用

活動內容：憑券可享「莓莓派對(L)」第二杯0元。

活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，以各門市公告供應為準)

使用方式：使用官方LINE領券，或使用你訂系統領券。