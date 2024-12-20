飲料控必喝手搖杯「得正」這次推出新奶茶！得正新品「緋烏龍系列」在12/24正式登場，把得正招牌的烏龍茶再升級。這次「緋烏龍系列」一次推出3款新品無論是奶茶、鮮奶、或是必喝的「芝士奶蓋」喝法，通通都能一次喝起來。



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▲▼得正新奶茶 緋烏龍系列新品推薦 手搖杯必喝新品 / 提供、WalkerLand窩客島整理



得正 緋烏龍系列新品

得正這次的新品「緋烏龍系列」，主打紅茶加烏龍的喝法，將紅茶的明亮果香與烏龍的濃郁層次完美融合，奶控首推「緋烏龍奶茶」喝得到柔滑奶精的溫潤甜感。另一款「緋烏龍鮮奶」，將紅玉茶湯融入醇白鮮奶中，更強調清爽、溫潤的奶香味，搭配熟果與茶香更凸現韻味。▲得正緋烏龍系列新品推薦 緋烏龍奶茶與緋烏龍鮮奶 奶茶控必喝 / 提供、WalkerLand窩客島整理如果喜歡芝士奶蓋的飲料控，這次一定要喝新品「芝士奶蓋緋烏龍」，鹹香綿密的奶蓋，與紅玉茶香完美融合，再搭配烏龍茶特有的烘焙韻味，層次更加豐富。得正本次新品系列在12/24起全台門市開賣，並且於外送平台Uber Eats、Foodpanda、你訂同步開賣，就算不出門也能喝得正新奶茶。▲得正緋烏龍系列新品推薦 芝士奶蓋緋烏龍 奶蓋控必喝 / 提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2024/12/24起

品項及價格：

緋烏龍奶茶：(M)50元、(L)55元

緋烏龍鮮奶：(M)60元、(L)70元

芝士奶蓋緋烏龍：(M)55元、(L)65元