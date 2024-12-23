飲料買一送一要衝！以烏龍茶為招牌的「春陽茶事」這次聖誕節讓粉絲嗨翻，推出超狂「聖誕大禮包」，不用抽、不用搶，直接6張優惠券一次開喝，包含超狂「買一送一、第二杯5折、免費加料、免費升級芝士瑪奇朵」等優惠券，飲料控準時喝起來，聖誕節就揪團狂喝手搖杯。



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▲聖誕節買一送一優惠 春陽茶事聖誕大禮包買一送一 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理



烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」為了跟飲料控一起過聖誕節，在12/24-12/30推出超狂聖誕節活動，活動期間在春陽茶事官方LINE發送「聖誕大禮包」，飲料控一次就能領到6張優惠券，包含「檸檬蜜烏龍買一送一、烏龍茶系列第二杯5折、原茶系列免費升級芝士瑪奇朵、全品項大杯折10元、冬季限定飲品第二杯7折、免費加料券」優惠超有誠意。



▲春陽茶事聖誕大禮包 招牌烏龍飲料買一送一 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理

春陽茶事買一送一 聖誕大禮包

春陽茶事表示，本次「聖誕大禮包」只要在12/24-12/30期間都能在春陽茶事LINE官方帳號領取，每人可領舉一組共6張優惠券，使用期限也是12/24-12/30，到春陽門市現場就能享有優惠，讓飲料控年底在辦公室、在家揪團喝飲料。▲春陽茶事聖誕節買一送一優惠活動方式 / 春陽茶事提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024/12/24-12/30

活動內容：加入春陽茶事LINE官方帳號領取聖誕大禮包，一人限領取一組共6張優惠券。

優惠券內容：檸檬蜜烏龍買一送一、烏龍茶系列第二杯5折、原茶系列免費升級芝士瑪奇朵、全品項大杯折10元、冬季限定飲品第二杯7折、免費加料券。