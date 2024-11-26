每年聖誕節都在搶、都在收集的「聖誕節水晶球」回來了！這次7-ELEVEN蒐集7款人氣角色，推出超萌聖誕節水晶球，不只有基本的飄雪裝飾，還加上時鐘、燈光等功能，更增添收藏價值。此外，7-ELEVEN也推出冬季限定甜點、冬季限定大人系咖啡「精品特窖陳高風味拿鐵」，讓粉絲們提前感受聖誕節氣氛。



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▲▼7-ELEVEN聖誕節水晶球 聖誕節金莎水晶球推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN聖誕節水晶球推薦

想蒐集聖誕限定水晶球的粉絲，這次就先衝小七買爆。今年7-ELEVEN集結Hello Kitty、酷洛米、蠟筆小新、航海王、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂、航海王等人氣角色推出8款炫彩水晶球，其中還有兩款具時鐘功能、七彩燈光。此外還有每年必蒐集「金莎聖誕水晶球」以及哈根達斯水晶球、可口可樂聖誕小夜燈，無論是自己蒐集、還是交換禮物，通通都能一次滿足。▲▼7-ELEVEN聖誕節水晶球 小七聖誕限定推薦 / WalkerLand窩客島整理提供除此之外，小七CITY PRIMA這次更推出大人系的新飲品「精品特窖陳高風味拿鐵」，結合金門陳高酒香與精品咖啡，酒精濃度低於0.5%，只保留酒香、凸顯咖啡花果清香、濃厚奶香。在11/27-12/10期間推出嚐鮮價109元，加贈10點OPENPOINT點數，粉絲冬天喝起來。▲▼7-ELEVEN聖誕節限定飲品 精品特窖陳高風味拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供同時，小七也推薦冬季限定甜點「栗子提拉米蘇杯」濃郁栗子慕斯結合琥珀核桃，層次豐富。為了增添異國風情，近期更推出「漫遊歐洲」專區，集合比利時、法國等地超過12款商品，至12月10日前指定品項任選買2送1。也因應東南亞旅客與新住民增加，11月起於指定商圈引進當地熱銷商品如泡麵、果乾等，指定商品任選2件8折。▲▼7-ELEVEN聖誕節限定甜點推薦 / WalkerLand窩客島整理提供

限量8cm七彩燈光水晶球(共5款)：預購價249元/款

限量12cm指針時鐘七彩燈光水晶球(共2款)：預購價699元/款

限量航海王10cm造型水晶球：預購價399元/款

2024金莎聖誕水晶球：11/27-12/24買金莎3粒和小心意任8件就送，二款隨機出貨。

哈根達斯水晶球濃縮咖啡杯：11/27-12/24哈根達斯指定系列商品2件88折、4件77折，滿4件送水晶球濃縮咖啡杯。

可口可樂聖誕節USB聲控小夜燈：11/27-12/31購買指定可樂碳酸任選第二件6折加價購159元。



7-ELEVEN精品特窖陳高風味拿鐵

售價：130元

優惠活動：11/27至12/10嚐鮮價109元，加贈10點OPENPOINT點數。