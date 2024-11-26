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7-11史努比周邊新品！史努比吐司造型包 吐司飲料提袋搶先預購。

7-11 7-ELEVEN 小七 史努比 more
2024-11-26 10:06:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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小七史努比新周邊超可愛！這次7-11推出全新史努比吐司造型周邊小物，用最療癒溫暖的土色系，設計3款不同尺寸、軟萌圓潤的吐司造型小包，萌翻史努比控。本次新品在11/27上午於7-11搶先預購，最低249元就能入手，史努比控準時控小七搶周邊。

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▲▼7-11史努比吐司造型系列小物新品推薦  / WalkerLand窩客島整理提供



這次7-11全新「史努比吐司造型」系列小物，總共推出3款不同周邊。其中包含實用系「史努比吐司造型飲料提袋」，一深一淺兩種顏色設計，搭配史努比、胡士托滿版圖案，還可以折疊收納、放進超迷你吐司拉鍊包，變成包包吊飾帶出門。

▲▼7-11史努比吐司造型系列小物新品推薦 可收納飲料提袋  / WalkerLand窩客島整理提供


此外，本次更推出「史努比隨身收納袋、史努比萬用收納袋」2款尺寸不同的收納包包。薄片吐司款「史努比隨身收納袋」尺寸偏長方形，適合作為化妝包收納小物。厚片吐司款「史努比萬用收納袋」則針對旅行收納設計，厚度也加厚，可以放入貼身衣物、雜物，或者當成面紙包使用都超可愛。

▲▼7-11史努比吐司造型系列小物新品推薦 2款尺寸吐司包  / WalkerLand窩客島整理提供

 

7-11史努比吐司造型周邊小物

預購期間：2024/11/27 11:00起
預購方式：ibon機台點選「購物/寄貨」→「門市預購」→「依目錄選擇」→「出版品」→「其他」
售價：
史努比吐司造型飲料提袋（共2款）：259元/個
薄片吐司造型隨身收納袋（共2款）：249元/個
厚片吐司造型萬用收納袋（共2款）：299元/個

 

 

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