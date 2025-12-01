肯德基雙12買一送一！16項肯德基買一送一清單，APP加碼蛋撻買一送一。

肯德基雙12速食優惠12/2-12/15限時14天，推出12款買一送一、99元激省餐。APP再加碼炸翻星期三優惠3大買一送一，速食控吃整個月。

炸翻星期三

」更加碼

咔啦脆雞買一送一、

蛋撻買一送一，挑戰速食控最狂雙12優惠。



▲肯德基嗑翻雙12優惠，12/2起限時14天火力全開。（攝影：張人尹）



▲PK雙饗卡APP炸翻星期三優惠，咔啦雞腿堡買一送一。（攝影：張人尹）





肯德基買一送一16項吃爆！肯德基歲末優惠火力全開，強勢推出「嗑翻雙12」優惠活動，在12/2到12/15限時14天，推出多達12款買一送一，不論是經典點心還是人氣飲品，通通5折，雙倍享受。同時，肯德基也推出單人餐、分享餐等不同組合，加上肯德基APP「

肯德基12款買一送一 年末最澎湃回饋

肯德基雙12優惠，首度推出年度壓軸優惠12款人氣品項買一送一。其中，優惠品項包括經典「4塊上校雞塊」、超人氣大份「香酥脆薯」超夯點心「黃金超蝦塊」，以及甜品控必搶的「雙色轉轉QQ球」。此外還有套餐必喝「玉米濃湯」，以及可樂、奶茶、檸檬紅茶等多款飲品同享優惠，讓你享受美味更加過癮。



▲肯德基12款買一送一，上校雞塊、香酥脆薯通通享半價。

肯德基個人分享餐 $388歡聚桶一桶滿足

除了買一送一之外，肯德基「嗑翻雙12」同步推出超值個人餐和多人分享餐。輕食量首選「激省餐」只要99元起，包括「咔啦雞腿堡 x1＋原味蛋撻 x1」，不到百元就能吃得飽足。「爽嗑餐」199元起，經典組合一次享受。多人聚會則有「$388 歡聚桶」，內含咔啦脆雞 5塊＋原味蛋撻 6入，超高 CP值讓家庭、朋友聚會一桶滿足所有人的胃與心。



▲肯德基個人餐最低99元，咔啦雞腿堡加蛋撻不到百元。





肯德基APP會員 炸翻星期三優惠輪番上陣

在肯德基PK雙饗卡APP，除了有「嗑翻雙12」鱈魚圈圈買一送一之外，在12月同步推出「炸翻星期三」限時活動，12/17前每週三推出限定優惠。優惠內容超級豐富，包括「咔啦脆雞買一送一、蛋撻買一送一、咔啦雞腿堡買一送一」等優惠，還有「激省 56折桶餐」等熱門組合，讓速食控整個月吃起來都划算。



▲PK APP會員每週三享炸翻優惠，咔啦雞腿堡、蛋撻買一送一。

肯德基嗑翻雙12優惠

活動期間：12/02-12/15

推薦優惠：

買一送一優惠項目：香酥脆薯(大)、玉米濃湯(大)、4塊上校雞塊、雙色轉轉QQ球、8塊上校雞塊、黃金超蝦塊、百事可樂(中)、冰無糖綠茶(中)、經典冰奶茶、經典熱奶茶(中)、冰檸檬紅茶(中) 、七喜(中)

APP優惠：鱈魚圈圈 買一送一





肯德基 PK雙饗卡APP 炸翻星期三



活動期間及優惠項目：

12/3

雞塊買一送一 、買炸雞送蛋撻桶餐 、花生熔岩咔啦雞腿堡 第二件3折

12/10

蛋撻買一送一、激省56折桶餐、激省明星四件組

12/17

咔啦雞腿堡買一送一、買炸雞送蛋撻桶餐、蛋撻點心神券

更狂買一送一優惠必衝

