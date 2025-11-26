20元喝五窨茉莉茶后！全家精品茶8款買一送一，15元升級鮮奶茶。

全家Let’s Tea真的很猛，直接把智能膠囊茶機搬進超商，70秒就能喝到現煮精品茶。茉莉茶后、蕎麥茶全都能選，任選買一送一優惠，茶控真的要衝。

全家全新「智能膠囊茶機」現煮茶Let’s Tea買一送一喝！全家Let’s Tea大升級，特別打造「智能膠囊茶機」帶進超商日常，讓大家到巷口全家不只有咖啡喝，還有精品級現煮茶可以選擇，打造24小時飲料店，隨時為茶控準備好一杯精品茶。首推主打新品有五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶，就連半夜也有無咖啡因飲料選擇，透過AI煮茶技術在70秒內沖出香氣完整的茶湯，還能自由選擇原茶或醇奶茶兩種風味。預計有1000間全家打造成超迷你茶館，並同步推出限時買一送一優惠，想喝好茶不用再跑手搖店。



▲全家Let’s Tea智能膠囊茶機，預計年底前於全台1,000家全家陸續導入。(攝影：鄭雅之)

▲全家Let’s Tea現煮茶價格同樣親民，原茶全為40元、醇奶茶55元。(攝影：鄭雅之)





全家 現煮精品茶Let’s Tea新登場！ AI科技煮茶讓茶香更穩定

這次Let’s Tea與深耕35年的桔揚集團合作，把茶業專業透過科技放進膠囊中，讓便利商店也能做到茶師級沖泡。智能膠囊茶機以雙段式AI萃茶技術模擬「一泡香，二泡韻」的茶道工序，先喚醒茶香，再堆疊層次與回甘，而且每顆膠囊都以氮氣封存茶葉，像打造專屬時光膠囊，讓香氣不因時間流失。這種精準又穩定的沖泡方式，最適合無糖茶愛好者，無論選哪款茶，都能喝到風味穩定又乾淨的茶香，也讓巷口便利商店瞬間升級成親民茶館。



▲全家Let’s Tea「智能膠囊茶機」，雙段式AI萃茶技術模擬「一泡香，二泡韻」的茶道工序。(攝影：鄭雅之)





五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶新登場！無咖啡因茶飲也超受期待

Let’s Tea首波主打5款現煮精品茶中，最受矚目的就是榮獲3星殊榮的「五窨茉莉茶后」，透過五道窨製與百小時薰香工序堆疊層層花韻，是茉莉控必喝的花香系天花板。另一款「金焙蕎麥茶」以天然韃靼蕎麥低溫焙炒呈現暖心穀香，而且無咖啡因，無論白天喝或睡前喝都很安心。白烏龍茶與鮮露紅茶則選用台灣茶葉，茶湯清亮、順口、回甘明顯，各茶款同步推出奶茶版本，口味更圓潤，滿足不同飲用習慣。



▲全家Let’s Tea新品推薦必喝「五窨茉莉茶后」，透過五道窨製與百小時薰香工序堆疊層層花韻。(攝影：鄭雅之)





40元原茶、55元奶茶都能喝到！限時買一送一超好入手

這次Let’s Tea現煮茶價格同樣親民，原茶全為40元、醇奶茶55元，每一杯都能喝到茶韻清晰的原味。全家同步祭出線上線下優惠，即日起至12月9日，門市購買Let’s Tea現煮茶原茶或醇奶茶，皆可享同系列任選買一送一，而且還能寄杯更方便，等於原茶平均一杯只要20元就有。若使用「全家」APP隨買跨店取，40元與55元系列更推出買5送5超值方案，限時限量，每位會員最多兩組，兌換期限一路到115年3月31日，想囤茶的茶控這波真的必跟。



▲全家Let’s Tea現煮茶隨買跨店取買5送5。(攝影：鄭雅之)

▲全家Let’s Tea新升級「智能膠囊茶機」，使用原茶葉現煮。(攝影：鄭雅之)





全家 Let’s Tea 智能膠囊茶機

品項：

原茶：五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶 均一價40元醇奶茶：五窨茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶 均一價55元





全家Let’s Tea 智能膠囊茶機優惠

門市買一送一

即日起～12／09，Let’s Tea現煮茶原茶、奶茶同系列任選買一送一，可寄杯。



隨買跨店取買5送5

Let’s Tea現煮精品茶40元與55元系列，每會員限購2組，兌換期限至115／03／31。







