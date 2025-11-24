先喝道買一送一喝！全新太妃厚奶霜3款飲料，一杯33元喝起來。

先喝道冬季新品登場，主打太妃厚奶霜系列，一天限定買一送一超划算，手搖控想喝新品優惠千萬別錯過。

飲料控要喝買一送一！先喝道冬季新品正式上線，主打的「太妃厚奶霜系列」將在11月27日正式開賣，並直接祭出同品項買一送一，讓手搖控一次喝到兩杯最划算。這波新品以英式太妃風味搭配濃厚奶霜，再加上椪糖脆粒打造出有脆感的特色口感，簡單就能喝到濃郁又帶層次的冬季飲品。先喝道也同步換上聖誕限定杯身，讓日常拿著外帶杯就很有節慶感。



▲先喝道冬季新品「太妃厚奶霜系列」蜜桃風味、伯爵、錫蘭三款茶底任選。

▲先喝道新品「太妃厚奶霜系列」有厚奶霜、拿鐵、奶茶，奶茶控要來喝。





先喝道太妃厚奶霜系列開喝！ 蜜桃、伯爵、錫蘭茶底任選

先喝道這次冬季新品推出「太妃厚奶霜」，從三種茶底延伸出不同口味選擇。「太妃蜜桃風味厚奶霜」走甜香果味路線，奶霜濃郁之外還多了蜜桃香氣；「太妃風味伯爵厚奶霜」保留伯爵茶的清爽，加上佛手柑香調讓甜度更平衡；「太妃風味錫蘭厚奶霜」茶味相對濃厚，整體更偏大人口感。三款皆加入椪糖脆粒，喝起來多一層爽脆點綴。這系列主打冬季限定，風味明確好理解，很適合想換口味或偏好濃郁系手搖的人快速找到自己的選擇。



▲「太妃風味伯爵厚奶霜」保留伯爵茶的清爽，加上佛手柑香調。





買一送一先喝！ 先喝道太妃厚奶霜喝起來

除了厚奶霜系列之外，先喝道也同步推出太妃奶茶與太妃拿鐵兩種延伸款，讓不喝奶霜的人也能享受太妃糖漿的甜香與焦糖尾韻。奶茶版本走順口輕甜風格，適合通勤或日常飲用；拿鐵則帶有更多奶香，冷熱都能點，是冬天想喝暖飲時的方便選擇。整個太妃系列從厚奶霜到奶茶、拿鐵都圍繞英式太妃風味設計，甜度厚度依品項不同而有差別，對於喜歡甜香系飲料的人來說選擇更完整。加上買一送一優惠加持，新品上市話題性相當高。



▲先喝道飲料杯換上聖誕限定杯身。







先喝道 太妃厚奶霜系列新品

1、太妃風味厚奶霜 蜜桃風味／伯爵／錫蘭 75元

2、太妃風味拿鐵 蜜桃風味／伯爵／錫蘭 75元

3、太妃風味奶茶 蜜桃風味／伯爵／錫蘭 65元





先喝道 太妃厚奶霜系列買一送一

活動時間：2025年11月27日限定

活動內容：於先喝道門市購買「太妃厚奶霜」三款基底茶同品項買一送一。

注意事項：

1、每人限購2組。

2、限現場與你訂自取。

3、優惠不得合併使用。

