CoCo酪梨奶昔開喝！CoCo優惠3大清單， 3Q奶茶 百香雙響炮優惠大禮包。

CoCo都可3大優惠必喝！CoCo都可感恩節推3Q奶茶第二杯10元，每週一「酪梨奶昔」49元，還有12月月禮包任選兩杯88元，飲料控先收藏。CoCo買一送一領軍3大優惠清單！這次CoCo感恩回貴超狂，自即日起至12月推出3大優惠，在11/26-11/27推出好友日第二杯10元優惠，此外還有限定新品「酪梨奶昔杯杯」每週一快閃優惠49元。如果是重度飲料控，12月要搶CoCo優惠券，指定飲料可享兩杯88元，讓人怎麼喝都優惠。
CoCo都可感恩節 3Q奶茶兩杯只要75元
這次CoCo都可週三好友日加倍、加長，從11/26到11/27連續兩天，針對經典必喝「3Q奶茶（L）」享第二杯10元優惠，兩杯只要 75元。3Q奶茶以三種Q彈配料入味，包含蜜珍珠、在地芋圓和彈牙地瓜圓，三料絕配經典奶茶，每年冬天回歸必喝。粉絲們只要透過都可訂線上點餐即享優惠，免領券就直接享優惠。
CoCo都可超級星期一 酪梨奶昔49元補充活力
CoCo都可這次全新推出健康系新飲料「酪梨奶昔杯杯」，使用以手作布丁、牛乳搭配酪梨現打，打造香滑順口風味，就連大小朋友都能喝。為了讓飲料控喝得健康，CoCo從12/1起，每週一推出「超級星期一」活動，粉絲臨櫃購買「酪梨奶昔杯杯（M）」可享特價 49元，讓人週一不憂鬱。
CoCo都可月禮包 雙明星商品任選兩杯88元
飲料控每個月的上班動力，飲料優惠大禮包領起來！這次CoCo 12月線上月禮包強勢回歸，從12/1到12/31期間可以在CoCo都可官方Line帳號領券點餐，享任選「冬韻擂焙珍奶（L）」或「百香雙響炮（L）」兩杯88元優惠，每張券現省52元。一人可享6張券，等於可以喝12杯，讓飲料控上班隨時開喝。
CoCo都可 11月/12月優惠活動清單
感恩節好友日 3Q奶茶買一送一
活動期間：2025/11/26 - 11/27
活動內容：透過官方LINE或都可訂線上點購，享 3Q奶茶（L）第二杯 10元，兩杯共 75元。
超級星期一 酪梨奶昔特價
活動期間：2025/12/1起，每週一
活動內容：臨櫃購買酪梨奶昔杯杯（M），享元氣特價 49元。
12月包月快樂水 線上月禮包
活動期間：2025/12/1 - 12/31
活動內容：透過都可訂線上領券，任選冬韻擂焙珍奶（L）、百香雙響炮（L）兩杯只要 88元。
備註：每人可享 6張券（共 12杯）。
