CoCo酪梨奶昔開喝！CoCo優惠3大清單， 3Q奶茶 百香雙響炮優惠大禮包。

CoCo都可3大優惠必喝！CoCo都可感恩節推3Q奶茶第二杯10元， 每週一 「酪梨奶昔」49元，還有12月月禮包任選兩杯88元，飲料控先收藏。



CoCo買一送一領軍3大優惠清單！這次CoCo感恩回貴超狂，自即日起至12月推出3大優惠，在11/26-11/27推出好友日第二杯10元優惠，此外還有限定新品「酪梨奶昔杯杯」每週一快閃優惠49元。如果是重度飲料控，12月要搶CoCo優惠券，指定飲料可享兩杯88元，讓人怎麼喝都優惠。



▲CoCo都可感恩節優惠、12月禮包，3大優惠清單滿足飲料控。





CoCo都可感恩節 3Q奶茶兩杯只要75元

這次CoCo都可週三好友日加倍、加長，從11/26到11/27連續兩天，針對經典必喝「3Q奶茶（L）」享第二杯10元優惠，兩杯只要 75元。3Q奶茶以三種Q彈配料入味，包含蜜珍珠、在地芋圓和彈牙地瓜圓，三料絕配經典奶茶，每年冬天回歸必喝。粉絲們只要透過都可訂線上點餐即享優惠，免領券就直接享優惠。



▲CoCo都可感恩節連兩天，3Q奶茶第二杯10元回饋粉絲。

CoCo都可超級星期一 酪梨奶昔49元補充活力

CoCo都可這次全新推出健康系新飲料「酪梨奶昔杯杯」，使用以手作布丁、牛乳搭配酪梨現打，打造香滑順口風味，就連大小朋友都能喝。為了讓飲料控喝得健康，CoCo從12/1起，每週一推出「超級星期一」活動，粉絲臨櫃購買「酪梨奶昔杯杯（M）」可享特價 49元，讓人週一不憂鬱。



▲CoCo都可酪梨奶昔每週一特價49元，用超級食物補充活力。





CoCo都可月禮包 雙明星商品任選兩杯88元

飲料控每個月的上班動力，飲料優惠大禮包領起來！這次CoCo 12月線上月禮包強勢回歸，從12/1到12/31期間可以在CoCo都可官方Line帳號領券點餐，享任選「冬韻擂焙珍奶（L）」或「百香雙響炮（L）」兩杯88元優惠，每張券現省52元。一人可享6張券，等於可以喝12杯，讓飲料控上班隨時開喝。



▲CoCo都可線上月禮包，兩大明星飲品任選兩杯88元。

CoCo都可 11月/12月優惠活動清單

感恩節好友日 3Q奶茶買一送一

活動期間：2025/11/26 - 11/27

活動內容：透過官方LINE或都可訂線上點購，享 3Q奶茶（L）第二杯 10元，兩杯共 75元。





超級星期一 酪梨奶昔特價

活動期間：2025/12/1起，每週一

活動內容：臨櫃購買酪梨奶昔杯杯（M），享元氣特價 49元。





12月包月快樂水 線上月禮包

活動期間：2025/12/1 - 12/31

活動內容：透過都可訂線上領券，任選冬韻擂焙珍奶（L）、百香雙響炮（L）兩杯只要 88元。

備註：每人可享 6張券（共 12杯）。

飲料控必喝飲料優惠

推薦閱讀：免費喝翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」！TWICE高雄演唱會最強應援優惠。

推薦閱讀：清心福全新品杏仁系列！秋冬限定杏仁可可，清心福全5大冬季熱飲必喝。

推薦閱讀：抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。