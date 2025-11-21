免費喝翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」！TWICE高雄演唱會最強應援優惠。

翰林茶館推出星光藍珍珠奶茶，以藍色系手搖、珍奶新品、冬季限定、TWICE演唱會應援與免費兌換優惠同步登場，成為粉絲與手搖控必追話題。

大勢韓國女團TWICE高雄演唱會最強應援，先喝爆翰林茶館！作為台灣本土珍奶人氣品牌「翰林茶館」，這次為了應援周子瑜帶著TWICE團員回家鄉高雄開唱，特別推出超夢幻「星光藍珍珠奶茶」，於即日起在全台翰林茶館與茶棧門市限時11天開賣，內用108元，外帶則是優惠一杯只要59元。特別為粉絲加碼推出限定「憑票、應援小物免費兌換一杯」的驚喜福利，形成手搖飲品與KPOP應援氛圍交錯的期間限定熱潮，ONCE看完演唱會別忘了來喝一杯。



▲翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」TWICE高雄演唱會最強應援。





TWICE最強應援！翰林茶館推 星光藍珍珠奶茶

星光藍珍珠奶茶以藍柑橘搭配蝶豆花調出如星空般的藍紫色澤，再融合翰林茶館經典的珍珠烏龍奶茶，呈現既熟悉又具新意的季節風味。品牌希望以這款新品帶來冬季療癒感，因此同步打造限定杯身，藍色視覺與文字編排皆帶有藏巧思的小驚喜，讓消費者不只是喝飲料，更能感受到專屬於這段期間的拍照儀式感。此次限定販售不包含機場等少數門市，因此建議想收藏限定杯款或必喝藍色系珍奶的手搖控提前安排時間，避免錯過這波冬季夢幻新品。



▲憑TWICE高雄演唱會門票，於12/22、12/23至翰林茶館可免費兌換「星光藍珍珠奶茶」乙杯。





TWICE粉絲限定優惠！持門票免費喝

為迎接TWICE於11月22日與23日在台舉辦演唱會，翰林茶館特別推出粉絲限定福利，只要於兩天活動期間持有門票或應援物，如手燈、衣服、娃娃或吊飾等，即可至全台指定門市免費兌換一杯星光藍珍珠奶茶，每人限領一杯、數量有限送完為止。這項貼心設計不僅呼應成員子瑜回台演出，更讓粉絲在演唱會前後，都能用一杯藍色珍奶延續熱度。無論是計畫在台北衝現場，或在其他城市感受氣氛的粉絲，都能透過這杯夢幻藍珍奶，為自己的應援行程增添難忘儀式感。



▲翰林茶館「星光藍珍珠奶茶」使用藍柑橘、蝶豆花打造夢幻漸層藍珍奶。







翰林茶館 星光藍珍珠奶茶

優惠期間：2025年11月20日至11月30日（限時11天）

販售地點：全台翰林茶館／茶棧門市，不包含翰林茶館松山機場店、翰林茶館桃園機場店，翰林茶棧台南民族店、翰林茶棧東山休息站店

特惠價格：外帶59元（原價120元）／內用108元（原價188元）







翰林茶館 TWICE演唱會應援優惠

演唱會優惠：11月22日、23日憑TWICE演唱會門票或應援物（包含手燈、衣服、娃娃、吊飾等），即可至全台門市免費兌換一杯星光藍珍珠奶茶（每人限兌換乙杯，全台門市適用，數量有限送完為止）

注意事項：本活動僅限門市現場消費，線上點餐與外送恕不適用，活動優惠不得併行使用。





不只有夢幻飲料！夢幻甜點新品也要吃

推薦閱讀：麥當勞奶昔回來了！12間門市開賣麥當勞奶昔2口味，麥當勞奶昔大哥周邊加碼開賣。

推薦閱讀：DQ冰淇淋台北101店曝光！超過50款首推「開心果」，萌表情包蛋糕新登場。

推薦閱讀：抹茶控的太妃拿鐵！辻利抹茶太妃飲料、甜點新登場，只在台北有。