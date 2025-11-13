DQ冰淇淋台北101店曝光！超過50款首推「開心果」，萌表情包蛋糕新登場。

DQ正式進駐台北101！一次帶來超過50款冰品、開心果暴風雪回歸、獨享冰淇淋蛋糕與聖誕限定甜點全登場，冰控冬季必衝新地標。

超級回憶殺「DQ冰淇淋」終於回來了，11/18正式插旗台北101美食街！美國人氣冰淇淋Dairy Queen(簡稱「DQ」)，以倒杯不灑的獨家特色冰淇淋，擄獲大小朋友的甜點胃。這次，睽違多年終於再次回歸台灣，首間DQ冰淇淋就選進駐台北101，不僅帶來超過50款冰品選擇，更首次在台灣推出限定款表情包造型冰淇淋蛋糕，讓人吃冰也能玩出儀式感。窩客島特別整理必吃人氣款、特色，坐等開幕之前先做好功課、準備開吃DQ冰淇淋。



▲DQ冰淇淋台北101店11/18正式開幕。(攝影：鄭雅之)

▲DQ冰淇淋台北101店有分小中大杯尺寸，最便宜135元就有。(攝影：鄭雅之)





DQ冰淇淋插旗台北101！開心果暴風雪人氣第一

冰淇淋控最熟悉的「倒杯不灑」魔法再度登場，「DQ暴風雪系列」全面升級，以獨家黃金比例奶漿打造出綿密輕盈的口感。今年共推出九種系列，包括Oreo、抹茶、薄荷巧克力、萊姆葡萄、麻糬、水果與開心果等，其中經典「開心果暴風雪」風味濃郁、堅果香氣逼人，每一口都能吃到真實開心果碎，增添口感的豐富度，小杯只要155元就有。若是其他口味則是135元就能吃到。還提供多款配料自由加購，有Oreo餅乾、黑糖麻糬、布朗尼、杏仁、脆餅等，讓冰淇淋能客制屬於自己的隱藏吃法。



此外，DQ冰淇淋也同步推出奶昔，有芒果、草莓、真的酪梨等口味。創意冰品部分則是有浮誇的「脆皮熔岩火山霜淇淋、蘭姆甜筒嘉年華」；若是只想吃最單純的口味，也有45元香草甜筒、黑巧克力脆皮甜筒可以選擇。



▲DQ暴風雪系列首推「開心果暴風雪」口味。(攝影：鄭雅之)





DQ獨享冰淇淋蛋糕！250元親民價

不只冰淇淋，DQ還推出高顏值「冰淇淋蛋糕系列」，多達30款選擇，從4吋到8吋皆有，並設有專業裱花師現場服務。市面罕見的2.5吋「獨享冰淇淋蛋糕」最受矚目，畫上表情包的可愛造型、250元起的親民價，讓人隨時都能來份專屬儀式感。有香草杏仁果口味的「堅果寶貝」、薄荷餅乾口味的「一顆茄子」、巧克力口味「餅乾小怪獸」等。



▲DQ冰淇淋在台首推市面罕見的2.5吋「獨享冰淇淋蛋糕」，左為堅果寶貝、右為一顆茄子。（攝影：鄭雅之）





台灣限定聖誕限定甜點！夢幻登場

並針對聖誕節推出台灣限定冰淇淋蛋糕，將於12月1日起，推出超萌聖誕限定蛋糕「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」與「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」同步登場，以濃郁巧克力與草莓起司風味詮釋節慶甜蜜，完美打造冬季必吃話題。



▲12/1起，DQ推出台灣限定聖誕限定蛋糕「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」與「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」(攝影：鄭雅之)



▲倒杯不灑「DQ暴風雪系列」全面升級，以獨家黃金比例奶漿打造出綿密輕盈的口感。(攝影：鄭雅之)

DQ疊疊樂甜筒超上鏡！開幕限定優惠將公布

想要拍出最上鏡冰淇淋照，「DQ疊疊樂甜筒」絕對不能錯過！最高能堆出五球冰淇淋的滿足組合，每球圓滾滾超萌外型搭配頂端Q字造型，滿滿美式復古感隨手拍都像廣告照。全新台北101門市不僅是甜點控朝聖新地標，開幕日更將公布神秘限定優惠，詳細內容可鎖定官方Instagram「@DQTaiwan」，一起享受DQ的冬日快樂冰時光。



▲DQ冰淇淋推薦黑巧克力脆皮甜筒、疊疊樂甜筒。(攝影：鄭雅之)





DQ冰淇淋 台北101店

開幕日期：2025年11月18日

地點：台北101 B1美食街





DQ台北101亮點特色整理

1、超過50款冰品一次登場

包含暴風雪、奶昔、創意冰品、冰淇淋蛋糕與疊疊樂甜筒，多元選擇能滿足不同口味喜好。



2、招牌「倒杯不灑」暴風雪回歸升級

9款經典口味全部亮相，包括Oreo、抹茶、薄荷巧克力、萊姆葡萄、麻糬、水果與超人氣開心果等。



3、「開心果暴風雪」人氣度最高

吃得到真實開心果碎，風味濃郁、甜度剛好，是台灣消費者呼聲最強的回歸口味。



4、30款冰淇淋蛋糕任選、現場裱花師服務

從4吋到8吋全都有，可依需求客製化姓名或祝福語，店內提供專業裱花師現點現做。



5、2.5吋獨享冰淇淋蛋糕超吸睛

250元起的可愛造型小蛋糕，不需揪團也能享受甜點儀式感，是IG最受歡迎的拍照品項。



6、聖誕限定兩款造型蛋糕12／1開賣

「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」充滿巧克力香氣、「小樹雪人獨享蛋糕」甜蜜草莓起司風味，節慶氛圍滿點。



7、經典「疊疊樂甜筒」一次吃到五球

球狀外型超可愛、頂端「Q」字造型細節滿滿，拍照直接變成美式復古風氛圍照。



8、開幕當天公布限定「神秘優惠」

開幕11／18限定活動，詳細資訊將於官方 IG 公布，吸引冰控第一時間朝聖。





吃DQ冰淇淋，也要來喝飲料優惠！

