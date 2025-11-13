> 美食 > DQ冰淇淋台北101店曝光！超過50款首推「開心果」，萌表情包蛋糕新登場。

DQ冰淇淋台北101店曝光！超過50款首推「開心果」，萌表情包蛋糕新登場。

tiger Walker 玩樂季台北美食信義區美食台北101DQ冰淇淋
2025-11-13 14:50文字：編輯 鄭雅之 攝影：編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

DQ正式進駐台北101！一次帶來超過50款冰品、開心果暴風雪回歸、獨享冰淇淋蛋糕與聖誕限定甜點全登場，冰控冬季必衝新地標。

超級回憶殺「DQ冰淇淋」終於回來了，11/18正式插旗台北101美食街！美國人氣冰淇淋Dairy Queen(簡稱「DQ」)，以倒杯不灑的獨家特色冰淇淋，擄獲大小朋友的甜點胃。這次，睽違多年終於再次回歸台灣，首間DQ冰淇淋就選進駐台北101，不僅帶來超過50款冰品選擇，更首次在台灣推出限定款表情包造型冰淇淋蛋糕，讓人吃冰也能玩出儀式感。窩客島特別整理必吃人氣款、特色，坐等開幕之前先做好功課、準備開吃DQ冰淇淋。

▲DQ冰淇淋台北101店11/18正式開幕。(攝影：鄭雅之)
▲DQ冰淇淋台北101店11/18正式開幕。(攝影：鄭雅之)
▲DQ冰淇淋台北101店有分小中大杯尺寸，最便宜135元就有。(攝影：鄭雅之)
▲DQ冰淇淋台北101店有分小中大杯尺寸，最便宜135元就有。(攝影：鄭雅之)

DQ冰淇淋插旗台北101！開心果暴風雪人氣第一

冰淇淋控最熟悉的「倒杯不灑」魔法再度登場，「DQ暴風雪系列」全面升級，以獨家黃金比例奶漿打造出綿密輕盈的口感。今年共推出九種系列，包括Oreo、抹茶、薄荷巧克力、萊姆葡萄、麻糬、水果與開心果等，其中經典「開心果暴風雪」風味濃郁、堅果香氣逼人，每一口都能吃到真實開心果碎，增添口感的豐富度，小杯只要155元就有。若是其他口味則是135元就能吃到。還提供多款配料自由加購，有Oreo餅乾、黑糖麻糬、布朗尼、杏仁、脆餅等，讓冰淇淋能客制屬於自己的隱藏吃法。

此外，DQ冰淇淋也同步推出奶昔，有芒果、草莓、真的酪梨等口味。創意冰品部分則是有浮誇的「脆皮熔岩火山霜淇淋、蘭姆甜筒嘉年華」；若是只想吃最單純的口味，也有45元香草甜筒、黑巧克力脆皮甜筒可以選擇。

▲DQ暴風雪系列首推「開心果暴風雪」口味。(攝影：鄭雅之)
▲DQ暴風雪系列首推「開心果暴風雪」口味。(攝影：鄭雅之)

DQ獨享冰淇淋蛋糕！250元親民價

不只冰淇淋，DQ還推出高顏值「冰淇淋蛋糕系列」，多達30款選擇，從4吋到8吋皆有，並設有專業裱花師現場服務。市面罕見的2.5吋「獨享冰淇淋蛋糕」最受矚目，畫上表情包的可愛造型、250元起的親民價，讓人隨時都能來份專屬儀式感。有香草杏仁果口味的「堅果寶貝」、薄荷餅乾口味的「一顆茄子」、巧克力口味「餅乾小怪獸」等。

▲DQ冰淇淋在台首推市面罕見的2.5吋「獨享冰淇淋蛋糕」，左為堅果寶貝、右為一顆茄子。（攝影：鄭雅之）
▲DQ冰淇淋在台首推市面罕見的2.5吋「獨享冰淇淋蛋糕」，左為堅果寶貝、右為一顆茄子。（攝影：鄭雅之）

台灣限定聖誕限定甜點！夢幻登場

並針對聖誕節推出台灣限定冰淇淋蛋糕，將於12月1日起，推出超萌聖誕限定蛋糕「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」與「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」同步登場，以濃郁巧克力與草莓起司風味詮釋節慶甜蜜，完美打造冬季必吃話題。
▲12/1起，DQ推出台灣限定聖誕限定蛋糕「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」與「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」(攝影：鄭雅之)
▲12/1起，DQ推出台灣限定聖誕限定蛋糕「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」與「小樹雪人獨享冰淇淋蛋糕」(攝影：鄭雅之)
▲倒杯不灑「DQ暴風雪系列」全面升級，以獨家黃金比例奶漿打造出綿密輕盈的口感。(攝影：鄭雅之)
▲倒杯不灑「DQ暴風雪系列」全面升級，以獨家黃金比例奶漿打造出綿密輕盈的口感。(攝影：鄭雅之)

DQ疊疊樂甜筒超上鏡！開幕限定優惠將公布

想要拍出最上鏡冰淇淋照，「DQ疊疊樂甜筒」絕對不能錯過！最高能堆出五球冰淇淋的滿足組合，每球圓滾滾超萌外型搭配頂端Q字造型，滿滿美式復古感隨手拍都像廣告照。全新台北101門市不僅是甜點控朝聖新地標，開幕日更將公布神秘限定優惠，詳細內容可鎖定官方Instagram「@DQTaiwan」，一起享受DQ的冬日快樂冰時光。

▲DQ冰淇淋推薦黑巧克力脆皮甜筒、疊疊樂甜筒。(攝影：鄭雅之)
▲DQ冰淇淋推薦黑巧克力脆皮甜筒、疊疊樂甜筒。(攝影：鄭雅之)

DQ冰淇淋 台北101店

開幕日期：2025年11月18日
地點：台北101 B1美食街

DQ台北101亮點特色整理

1、超過50款冰品一次登場
包含暴風雪、奶昔、創意冰品、冰淇淋蛋糕與疊疊樂甜筒，多元選擇能滿足不同口味喜好。

2招牌「倒杯不灑」暴風雪回歸升級
9款經典口味全部亮相，包括Oreo、抹茶、薄荷巧克力、萊姆葡萄、麻糬、水果與超人氣開心果等。

3、「開心果暴風雪」人氣度最高
吃得到真實開心果碎，風味濃郁、甜度剛好，是台灣消費者呼聲最強的回歸口味。

4、30款冰淇淋蛋糕任選、現場裱花師服務
從4吋到8吋全都有，可依需求客製化姓名或祝福語，店內提供專業裱花師現點現做。

52.5吋獨享冰淇淋蛋糕超吸睛
250元起的可愛造型小蛋糕，不需揪團也能享受甜點儀式感，是IG最受歡迎的拍照品項。

6、聖誕限定兩款造型蛋糕12／1開賣
「花圈禮讚冰淇淋蛋糕」充滿巧克力香氣、「小樹雪人獨享蛋糕」甜蜜草莓起司風味，節慶氛圍滿點。

7經典「疊疊樂甜筒」一次吃到五球
球狀外型超可愛、頂端「Q」字造型細節滿滿，拍照直接變成美式復古風氛圍照。

8開幕當天公布限定「神秘優惠」
開幕11／18限定活動，詳細資訊將於官方 IG 公布，吸引冰控第一時間朝聖。

吃DQ冰淇淋，也要來喝飲料優惠！

推薦閱讀：日出茶太 翰林茶館領軍5大買一送一！六角集團響應普發一萬，5品牌買一送一。

推薦閱讀：飲料買一送一喝！麻古茶坊買一送一7天限定，一次最多買10杯走。

推薦閱讀：奶茶控收藏！Moomoo牧牧北海道鮮奶手搖杯，猜拳送黑糖珍珠鮮奶茶免費喝。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

DQ冰淇淋

-
台北市信義區臺北市信義區市府路45 號
0