日出茶太 翰林茶館領軍5大買一送一！六角集團響應普發一萬，5品牌買一送一。

六角國際響應萬元普發，旗下五品牌推「買一送一」。日出茶太抹茶、翰林茶館珍奶買一送一必搶！

珍奶、麵包買一送一！六角集團這次為了響應政府普發一萬政策，攜手旗下5大品牌推出「全民+1 買一送一」限時優惠活動，包含日出茶太、翰林茶館飲料買一送一，還有烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉等甜點輕食買一送一，讓你下午茶喝珍奶、吃麵包都有買一送一。



▲六角國際全民+1，旗下五大品牌推買一送一限時優惠。



▲春上布丁蛋糕、日出茶太、翰林茶館等品牌，手搖飲甜點一應俱全。（攝影：張人尹）





日出茶太與翰林茶館 明星珍奶買一送一

針對這次優惠飲料控要先搶2大品牌買一送一，日出茶太推出兩波平日限定優惠，第一波即日起至11/21前，可享「麝香葡萄果茶、麝香葡萄輕乳茶」買一送一。第二波11/24到11/28則推出使用抹茶系列「靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵」買一送一。此外，「翰林茶館、翰林茶棧」也在即日起至11/30，不限平假日，推出經典「大杯熊貓珍奶」外帶買一送一，珍奶控喝爆。



▲日出茶太麝香葡萄果茶、翰林茶館熊貓珍奶買一送一。





烘焙密碼鹽可頌 限量開搶鬆餅免費送

這次六角集團旗下麵包、輕食品牌也加入優惠，手作麵包品牌「烘焙密碼」，即日起至 11/30 推出年銷售冠軍「鹽可頌」買一送一。懷舊古早風味的春上布丁蛋糕，11/17-11/30購買任一口味7吋蛋糕，即贈法式千層酥乙包。下午茶輕食「英格莉莉」，平日推出「兩人同行點兩份主餐以上，贈鐵鍋鬆餅乙份」活動。



▲烘焙密碼年銷冠軍鹽可頌買一送一，春上布丁蛋糕贈千層酥。





兩步驟領取優惠 下載APP享專屬折扣券

這次六角集團「全民+1 買一送一」優惠活動從即日起到11/30，全台五大品牌限時開跑。消費者只要先下載「六角美食通APP」（適用於日出茶太、烘焙密碼、春上布丁蛋糕、英格莉莉）或「翰林餐飲集團APP」（適用於翰林茶館與翰林茶棧），加入會員即可獲得專屬優惠券，並於消費時向店員出示畫面核銷使用。



▲下載六角集團APP加入會員，兩步驟領取買一送一專屬優惠券。

六角集團全民+1 買一送一 活動資訊

活動方式：下載品牌APP（六角美食通APP、翰林餐飲集團APP），成為會員可領取指定品牌「買一送一」優惠券。

品牌優惠券內容：

日出茶太

活動期間：即日起 - 11/21 平日 12:00-20:00

活動內容：麝香葡萄果茶及麝香葡萄輕乳茶享買一送一。



活動期間：11/24 - 11/28 平日 12:00-20:00

活動內容：靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵三款抹茶系列享買一送一。

翰林茶館/茶棧

活動期間：即日起 - 11/30，每日12:00-20:00

活動內容：經典熊貓珍奶（限大杯外帶）享買一送一。



烘焙密碼

活動期間：即日起 - 11/30

活動內容：年銷售冠軍鹽可頌享買一送一（每日限量）。



春上布丁蛋糕

活動期間：11/17 - 11/30

活動內容：購買任一口味 7吋 蛋糕，即贈法式千層酥乙包（每日限量）。



英格莉莉

活動期間：即日起 - 11/28

活動內容：平日兩人同行點兩份主餐以上，贈鐵鍋鬆餅乙份。

