普發金放大攻略！柒息地推「一萬元放大術」抽iPhone17、再加碼送百元券。

全民普發金再掀話題，連鎖品牌「柒息地串燒居酒屋」也跟上熱潮，推出「一萬元放大術」活動，讓大家把10,000元用得更超值。只要單筆消費滿額，不僅能獲得「滿千送百」優惠券，還有機會把最新款的iPhone17直接帶回家，讓這波「吃飯變抽獎」的話題成為年底最熱活動之一。

抽iPhone17 吃宵夜也能變幸運時刻

活動期間自2025年11月14日至2026年1月15日止，凡於全台柒息地串燒居酒屋門市單筆消費滿600元（折扣後金額），即可獲得「iPhone抽獎券」乙張。柒息地共祭出3支手機，包括1支iPhone17 Pro（256G）與2支iPhone17（256G），將於2026年1月22日由律師全程公證、直播抽獎，公開抽出三位幸運得主。柒息地表示，希望藉由活動讓民眾把「普發一萬元」花得更有感，享受聚餐的同時，也能帶回驚喜好禮。除了抽iPhone之外，活動期間單筆消費滿1,000元即贈100元優惠券乙張，可於下次內用或外帶直接折抵使用。柒息地期盼以這項回饋方案，讓「吃越多、回饋越多」，讓消費者的普發金真正放大。

台灣人的串燒居酒屋 用美味聚出人情味

自創立以來，柒息地以「屬於台灣人的串燒居酒屋」為理念，打造屬於在地的聚會空間。無論是朋友相聚、同事小酌或家庭聚餐，皆能在這裡感受到溫度與熱鬧氛圍。同時店內使用經三道工序、熬煮五小時的獨門烤肉醬，是讓饕客上癮的靈魂之一。此外，柒息地更被網友笑稱「是被串燒耽誤的鍋物店」，因為他們的湯品濃郁香醇、溫潤順口，冬天來上一鍋再配上炭香串燒，暖胃又暖。

貼心服務 打造舒適聚餐體驗

除了美味料理與超值活動，柒息地更注重用餐細節。店內提供濕紙巾、牙線與漱口水，讓客人在享用美食後仍能維持舒適清爽的狀態。這份貼心服務，也讓柒息地成為許多人心中「最適合聚會的居酒屋」。品牌近年持續以創意活動打造熱度，從「骰子樂」到這次的「普發金放大術」，一次次讓民眾在日常聚餐中找到驚喜與樂趣。





柒息地一萬元放大術

活動時間： 2025年11月14日～2026年1月15日

活動內容：

・單筆消費滿600元可獲得「iPhone17抽獎券」乙張。

・單筆消費滿1,000元可獲得「100元優惠券」乙張。

・抽獎時間為2026年1月22日（週四），將於直播中由律師全程公證抽出三位幸運得主。



全台柒息地串燒居酒屋門市皆適用。

