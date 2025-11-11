肯德基買一送一！雙11優惠咔啦雞腿堡買一送一，普發一萬揪團吃雞。

肯德基雙11購物節話題推出買一送一，讓速食控從雙11一路吃到年底。

肯德基買一送一吃起來！這次雙11購物節話題、再搭上普發一萬政策，讓各家業者紛紛推出優惠，吸引粉絲朝聖。這次肯德基特別推出一連兩波優惠，除了超狂「咔啦雞腿堡買一送一」，還有必吃組合「$333爽嗑桶」強勢回歸，讓速食控從雙11一路省到年底。



▲肯德基雙11優惠，咔啦雞腿堡買一送一

肯德基咔啦雞腿堡七天買一送一

這次肯德基在雙11推出七天加碼優惠，11/11-11/17期間，只要使用優惠代碼40692，就能享有超人氣「咔啦雞腿堡」買一送一優惠，相當於只要95元就能吃兩份。不論是揪團吃、或是自己獨享，都超適合。



▲肯德基咔啦雞腿堡七天買一送一(攝影：張人尹)

肯德基333爽嗑桶 優惠吃到年底

比買一送一更狂的是，肯德基超夯優惠組合「333爽嗑桶」這次在11/18-12/01強勢回歸，333元就能吃到一桶6塊咔啦脆雞桶、再加一盒6入的原味蛋撻禮盒，直接把聚餐的飯後甜點都準備好了。這次「333爽嗑桶」優惠可以一路吃到12/01，並且換算下來相當於原價47折，比買一送一更划算。



▲肯德基333爽嗑桶 優惠吃到年底

肯德基雙 11 優惠普發一萬優惠資訊

活動期間：2025/11/11-11/17

活動內容：咔啦雞腿堡買一送一（優惠代碼40692）



活動期間：2025/11/18-12/01

活動內容：333爽嗑桶（6塊咔啦脆雞桶+6入的原味蛋撻禮盒），優惠價333元。

速食優惠小確幸 雙11優惠要吃

推薦閱讀：麥當勞買一送一再加碼雙11點數兌換超划算，萬元普發現金放大術雙11優惠攻略搶先看。

推薦閱讀：雙11頂呱呱買一送一領軍！頂呱呱4大優惠，炸雞桶 薯條都有。

推薦閱讀：繼光香香雞買一送一！3大繼光香香雞雙11優惠，連續10天吃爆。