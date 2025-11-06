雙11頂呱呱買一送一領軍！頂呱呱4大優惠，炸雞桶 薯條都有。

雙11優惠大吃頂呱呱買一送一！台灣本土速食品牌頂呱呱順勢搭上「政府普發1萬元」熱潮，推出限時10天的「雙11狂炸桶」與多項買一送一活動，11月7日至11月16日全台門市同步開炸。主打炸雞桶現省105元，還有辣味雞翅買二送一、薯條買一送一等優惠，讓炸雞控趁雙11不只血拚，還能用最佛心的價格爽吃炸雞。



▲頂呱呱雙11優惠，大推金黃炸雞外酥內嫩，一口咬下幸福爆棚。



▲ 經典款頂呱呱地瓜薯條酥脆香甜，雙11限時買一送一。





雙11炸雞桶登場！炸雞、呱呱包、可樂一次到位

這次最受矚目的「雙11狂炸桶」內含原味雞腿3隻、原味炸雞3塊、呱呱包2顆與可口可樂1.25L乙瓶，限時特價449元，直接現省105元，相當於81折超值回饋。想更過癮也可加價4元升級辣味炸雞，每一口都外酥內嫩、辣勁十足。頂呱呱也同步推出多項加碼優惠，不管是重口味愛好者還是家庭分享餐都能滿足，一次吃遍經典組合。



▲ 頂呱呱「雙11狂炸桶」限時特價449元，炸雞、呱呱包、可樂一次滿足。





炸雞控必衝！薯條買一送一、辣雞翅也有優惠

除了炸雞桶，頂呱呱還祭出讓人秒衝的薯條與雞翅優惠。人氣「辣味雞翅」買二送一，特價118元，香辣多汁的三節翅超涮嘴；金黃香甜的「地瓜薯條」與酥脆「波浪薯條」則同步推出買一送一優惠，每份65元無限加購不限組數，越吃越划算。頂呱呱表示，希望讓大家在普發1萬元期間，用最實惠的價格吃到滿滿幸福滋味，炸雞香氣直接席捲全台。



▲ 頂呱呱地瓜薯條金黃酥香，甜鹹交融，是頂呱呱必點經典配角。







頂呱呱 雙11優惠

活動期間：2025.11.07(五)-11.16(日)

參與門市：全台頂呱呱（桃園機場、松山機場、板橋環球、南港LaLaport除外）

活動內容：

雙11狂炸桶 特價449元（原價554元）

辣味雞翅買二送一 特價118元（原價177元）

地瓜薯條買一送一 特價65元（原價130元）

波浪薯條買一送一 特價65元（原價130元）



普發一萬優惠加碼吃起來！

