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肯德基雙12優惠買一送一！肯德基雙12上校雞塊、玉米濃湯買一送一，5大肯德基優惠組合、買一送一開吃。

2023-11-29 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基 人氣：767
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編輯 張人尹

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肯德基雙12買一送一優惠攻略！雙11過了、還有一波雙12優惠回饋要搶，肯德基針對1212話題推出「雙人經濟學」限定優惠，推出上校雞塊、玉米濃湯等4大品項買一送一，以及99元下午茶套餐、個人套餐、雙人激省餐、雙人澎派雙饗餐等，讓速食控雙12速食優惠吃起來。

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肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基開學禮-「優惠錦囊包」 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

肯德基這次雙12推出「雙人經濟學」限定優惠，12/1-12/12期間推出4大人氣夯品買一送一，包含「4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯、玉米濃湯(小)」通通可享買一送一。除此之外，還有3款「99元下午茶優惠組」，一次吃到「上校雞塊、原味蛋撻、草莓起司冰淇淋大福、綠茶」等，通通百元有找。
肯德基「連假歡聚好時雞」優惠套餐 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

如果想要吃到高CP值，也要鎖定本次雙12優惠「個人超爽獨享餐」，主餐咔啦脆雞或雞腿堡，搭配蛋撻、飲料，最低122元就有，折扣下殺57折起。同時，雙人分享餐也划算，推出全配版「澎派雙饗餐」除了炸雞還有蛋撻禮盒，讓吃貨也超滿足，還有12/9起開賣的「經濟激省餐」299元吃到咔啦脆雞、雞塊、蛋撻、飲料，速食控準時開搶。
肯德基 爸氣爽嗑歡聚餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
肯德基雙12 加碼優惠 經濟激省餐 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

肯德基雙12 優惠代碼整理

活動期間：2023/12/01-12/12
買一送一
40566：玉米濃湯(小)
40567：風味雞汁飯x2
40457：4塊上校雞塊x2 
40460：草莓起司冰淇淋大福x2
 

99元下午茶優惠組
40588：
草莓起司冰淇淋大福 + 原味蛋撻x1 + 4塊上校雞塊x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1

40463：
4塊上校雞塊x1 +小薯x1 + 雙色轉轉QQ球x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1

40464：
中薯x1 + 雙色轉轉QQ球x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(中)x1

個人超爽獨享餐
40589：
咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1
售價：122元

40590：
青花椒咔啦雞腿堡x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1
售價：122元

40484：
紐奧良烤腿堡x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 百事可樂(小)x1
售價：149元

40533：
咔啦雞腿堡x1 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(小)x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1
售價：149元

40591：
剝皮辣椒紙包雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1
售價：189元

澎派雙饗餐
50390：
咔啦脆雞x4 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(大)x1 + 蛋撻禮盒x1 + 可樂(中)x2　(可適用外送)
售價：399元

 

肯德基雙12 加碼優惠 經濟激省餐

預購時間：2023/12/06起APP預購
販售時間：2021/12/09-12/12
優惠代碼：40592
套餐內容：咔啦脆雞x5 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x2 + 冰檸檬紅茶(小) x2
售價：299

 

 

 

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肯德基 雙12 速食優惠 炸雞 more
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