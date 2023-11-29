肯德基雙12買一送一優惠攻略！雙11過了、還有一波雙12優惠回饋要搶，肯德基針對1212話題推出「雙人經濟學」限定優惠，推出上校雞塊、玉米濃湯等4大品項買一送一，以及99元下午茶套餐、個人套餐、雙人激省餐、雙人澎派雙饗餐等，讓速食控雙12速食優惠吃起來。



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肯德基這次雙12推出「雙人經濟學」限定優惠，12/1-12/12期間推出4大人氣夯品買一送一，包含「4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯、玉米濃湯(小)」通通可享買一送一。除此之外，還有3款「99元下午茶優惠組」，一次吃到「上校雞塊、原味蛋撻、草莓起司冰淇淋大福、綠茶」等，通通百元有找。







如果想要吃到高CP值，也要鎖定本次雙12優惠「個人超爽獨享餐」，主餐咔啦脆雞或雞腿堡，搭配蛋撻、飲料，最低122元就有，折扣下殺57折起。同時，雙人分享餐也划算，推出全配版「澎派雙饗餐」除了炸雞還有蛋撻禮盒，讓吃貨也超滿足，還有12/9起開賣的「經濟激省餐」299元吃到咔啦脆雞、雞塊、蛋撻、飲料，速食控準時開搶。





肯德基雙12 優惠代碼整理

活動期間：2023/12/01-12/12

買一送一

40566：玉米濃湯(小)

40567：風味雞汁飯x2

40457：4塊上校雞塊x2

40460：草莓起司冰淇淋大福x2



99元下午茶優惠組

40588：

草莓起司冰淇淋大福 + 原味蛋撻x1 + 4塊上校雞塊x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1



40463：

4塊上校雞塊x1 +小薯x1 + 雙色轉轉QQ球x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1



40464：

中薯x1 + 雙色轉轉QQ球x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(中)x1



個人超爽獨享餐

40589：

咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1

售價：122元



40590：

青花椒咔啦雞腿堡x1 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)x1

售價：122元



40484：

紐奧良烤腿堡x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 百事可樂(小)x1

售價：149元



40533：

咔啦雞腿堡x1 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(小)x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1

售價：149元



40591：

剝皮辣椒紙包雞x1 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶(小)x1

售價：189元



澎派雙饗餐

50390：

咔啦脆雞x4 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(大)x1 + 蛋撻禮盒x1 + 可樂(中)x2 (可適用外送)

售價：399元





肯德基雙12 加碼優惠 經濟激省餐

預購時間：2023/12/06起APP預購

販售時間：2021/12/09-12/12

優惠代碼：40592

套餐內容：咔啦脆雞x5 + 4塊上校雞塊x1 + 原味蛋撻x2 + 冰檸檬紅茶(小) x2

售價：299