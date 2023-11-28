每年都在等「7-ELEVEN GODIVA熱巧克力」回來了！每年秋冬7-ELEVEN的CITY CAFE系列，都與GODIVA聯手推出療癒熱巧克力飲品，並且帶著限定周邊小物，吸引粉絲們朝聖、買一杯嚐鮮加打卡。這次將在11/29起推出全新「GODIVA迦納熱巧克力」，每杯99元開賣，巧克力控一定要手刀跟上。



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2023年限定版7-ELEVEN「GODIVA迦納熱巧克力」，特別選用非洲「迦納可可」，是巧克力的單一產區、也是精品等級巧克力豆，讓人喝得到細緻苦甜風味、香氣濃郁的奢華熱可可。特別的是，只要買一杯「GODIVA迦納熱巧克力」就送限量版GODIVA設計造型磁鐵，有「GODIVA夫人款、迦納熱巧克力杯款」2款隨機贈送，憑杯套上的優惠券，到GODIVA門市還能享「滿300元折50元」優惠。







除了GODIVA熱巧克力新品之外，7-ELEVEN加碼推出「暖冬CITY集點GO」咖啡集點活動，只要買大杯咖啡一杯集1點、買GODIVA熱巧克力一杯集2點，集滿4點加價399元就能兌換「GODIVA經典法蘭絨毛毯」，此外還能集點換咖啡飲品，包含濃萃美式、厚乳拿鐵、脆酷摩卡咖啡，連新品「GODIVA迦納熱巧克力」也能集點免費喝，咖啡控這次先朝聖。





7-ELEVEN GODIVA迦納熱巧克力

上市日期：2023/11/29起，限量售完為止。

售價：99元/杯

優惠活動：

1、購買一杯就送GODIVA獨家設計造型磁鐵(迦納熱巧克力杯、GODIVA夫人款，共兩款)，限量50萬個，採盲盒隨機贈送，送完為止。



2、每杯飲品皆有附上GODIVA專屬杯套、附贈滿額折50元GODIVA折價券，消費者自即日起至2024年3月31日可憑杯套上折價券於GODIVA門市消費滿300元，即可現抵50元。



7-ELEVEN 小7集點卡「暖冬CITY集點GO」

活動期間：2023/11/29-12/26，商品兌換至12/28。

活動方式：於門市購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點活動點數；GODIVA迦納熱巧克力每杯贈2點活動點數。

兌換品項：

GODIVA經典法蘭絨毛毯：集滿4點加價399元換購、或集滿100點免費換購。

GODIVA迦納熱巧克力(中)：集滿60點可免費換購

CITY CAFE厚乳拿鐵(大熱)：集滿46點可免費換購

CITY CAFE脆酷摩卡咖啡(中熱)：集滿36點可免費換購

CITY CAFE太妃焦糖風味瑪奇朵(中熱)：集滿36點可免費換購

CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵(中熱)：集滿36點可免費換購

CITY CAFE濃萃美式(大熱)：集滿30點可免費換購



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。