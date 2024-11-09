雙11優惠吃起來！漢堡王為了迎戰一年一度雙十一購物節，於即日起推出一系列優惠，包括大家最愛的火烤牛肉堡買一送一，更在11/18加碼推出安格斯牛肉堡系列任選雙堡打六折的超值優惠，超高CP值的「漢堡王雙11優惠」用小錢大大滿足漢堡控的胃。
在漢堡王的優惠活動中，雙層火烤牛肉堡和三層火烤牛肉堡都以100％純牛肉堆疊，經由370度高溫火烤後散發出絕妙的香氣。無論是搭配香濃起司還是爽口酸黃瓜，這些經典的火烤牛肉堡自推出以來都深受顧客喜愛，特別是三層牛肉堡更是上月銷售冠軍。此次，難得推出買一送一的火烤牛肉堡優惠，一定要趁機吃起來。
漢堡王雙11優惠，不僅有火烤牛肉堡的限時優惠，還推出雙層華堡、美式花生雙層脆雞堡等多種雙堡優惠組合，最低只要99元起。而薯條、辣薯球、洋蔥圈等人氣點心組合同樣加入促銷行列，買大送小的超值組合價格低至59元，速食控在享受漢堡之餘，還能用銅板價滿足對點心的需求。
推薦閱讀：BHC炸雞買一送一！韓國最強「BHC韓式炸雞」一人韓式炸雞、6大炸雞口味亮點先看。
漢堡王雙11優惠
雙11優惠券：11月8日(五)至11月21日(四)
三層／雙層火烤牛肉堡買一送一：11月11日(一)至11月15日(一)
安格斯系列雙堡6折：11月18日(一)
活動商品：
【雙11優惠券】雙層華堡＋美式花生雙層脆雞堡199元
【雙11優惠券】原味華堡＋辣味華堡189元
【雙11優惠券】火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡111元
【雙11優惠券】經典脆雞堡＋單犇牛肉堡99元
【雙11優惠券】10塊雞塊＋6塊雞塊99元
【雙11優惠券】大份洋蔥圈＋小份洋蔥圈59元
【雙11優惠券】大份薯條＋小份薯條59元
【雙11優惠券】大份辣薯球＋小份辣薯球59元
【三層火烤牛肉堡】139元買一送一
【雙層火烤牛肉堡】109元買一送一
【安格斯系列】勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款任選雙堡174元
官網預訂連結：https://www.burgerking.com.tw/