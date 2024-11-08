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BHC炸雞買一送一！韓國最強「BHC韓式炸雞」一人韓式炸雞、6大炸雞口味亮點先看。

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2024-11-08 21:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：BHC炸雞
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編輯 鄭雅之

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韓國人公認最強韓式炸雞「BHC炸雞」台灣店終於開了！於今日正式開幕的「BHC炸雞」，選在台北大巨蛋地下街插旗，用罪惡又療癒的韓式炸雞，不僅為周邊上班族帶來日常舒壓美食，更在週末為觀賽的球迷獻上吃到狂舔手手的韓式炸雞。
BHC炸雞 台北大巨蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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首次跨海來台的「BHC炸雞」首波推出三款招牌：星星、醬王與金王炸雞，皆強調正宗韓式風味。「星星炸雞」是搭配起司、大蒜和洋蔥巴西里調味，酸甜鹹香滋味超過癮。「醬王炸雞」顧名思義就是裹上以醬油為基底的特製醬汁。而「金王炸雞」則是在酥脆的炸雞外皮刷上香甜的蜂蜜和特製大蒜醬，鹹甜滋味大小朋友都愛。
BHC炸雞 台北大巨蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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台灣BHC炸雞不僅提供經典全雞，還特別選用大棒腿、小棒腿、二節翅和去骨腿塊等部位，提升酥脆口感，滿足消費者需求。每款炸雞有三種份量選擇，無論是獨食還是多人聚餐都能找到適合的份量。BHC炸雞選用新鮮冷藏雞肉，並搭配韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，員工還遠赴韓國總部受訓以保證口味正宗，讓台灣顧客享受最佳的酥脆體驗，輕鬆重現韓國炸雞的極致口感。
BHC炸雞 台北大巨蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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為了歡慶「BHC炸雞」台灣一號店開幕，開幕首兩日11/11、11/12，每日限前50組顧客能享受炸雞買一送一，單筆消費滿800元還送品牌開幕紀念袋，讓粉絲可以開心帶回家。棒球迷們注意，推出「賽事預測活動」，11/11~11/18加入會員就能參加，成功預測12強比賽結果，還有機會拿到BHC餐點優惠券。若拿著12強賽門票到店，也能享有專屬折扣，一邊為賽事加油、一邊大啖韓式炸雞。

推薦閱讀：8選壽星吃到飽優惠！馬辣吃到飽領軍「九孔鮑魚吃到飽、北海道大帆立貝」無料升級。
BHC炸雞 台北大巨蛋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

BHC炸雞 台北大巨蛋

營業時間：11:00~22:99
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2，台北大巨蛋遠東Garden City花園綠廊
 

BHC炸雞 台北大巨蛋菜單

星星炸雞、醬王炸雞、金王炸雞、復古炸雞、火辣復古炸雞、洋釀炸雞、粉紅醬炒年糕、星星起司球
 

BHC炸雞 台北大巨蛋開優惠

1、賽事預測活動（11/11 - 11/18）
加入BHC會員可參加「賽事預測活動」。成功預測12強比賽結果可獲得BHC餐點優惠券和CHECK inn雀客旅館9折住宿券。

2、開幕首兩日買一送一（11/11 - 11/12）
(1)每日限前50組顧客可享炸雞買一送一優惠。
(2)單筆消費滿800元即贈品牌開幕紀念袋。

3、棒球迷專屬折扣
凡持12強棒球賽門票到店消費，可享專屬折扣。

 

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