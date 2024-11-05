馬辣吃到飽又有壽星優惠了！不知道聚餐要吃什麼，那就吃火鍋、吃燒烤，作為台灣平價麻辣鍋吃到飽霸主「馬辣集團」，在今年秋冬之際，旗下10大品牌攜手推出「秋饗海鮮宴」，以豐富新鮮的海陸料理滿足各類饕客的味蕾，11月份限定優惠，包含證件對中「2、0、5」加碼海鮮吃到飽、每月壽星限定優惠等，讓火鍋控、燒肉控在11月省錢吃飽飽。







馬辣每個月最夯的「證件對對碰」優惠，這次11月推出凡身分證或健保卡對中「2、0、5」任意二碼的吃貨，即可享有指定優惠。主打吃到飽火鍋的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus，分別推出九孔鮑魚、北海道大帆立貝等免費升級吃到飽優惠，無痛升級海鮮無限續超划算。同樣是火鍋吃到飽的「涮樂和牛鍋物」只要點購「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，整桌加碼九孔鮑魚吃到飽。







燒肉控則是不能錯過馬辣旗下的三大燒肉，以燒肉吃到飽為主的「熊一燒肉」、「夯下去和牛燒肉放題」祭出北海道大帆立貝無限吃優惠；一人燒肉「燒肉ChaCha」則是送上特上牛胸腹肉或豚五花一份。日料「狗一下」三人同行、並消費滿額，加碼送一份新鮮的廣島炸牡蠣，滿滿的海味讓人直呼過癮。





馬辣集團證件對中「2、0、5」送海陸好禮

活動時間：2024/11/1~11/30

活動內容：只要同桌任一人身分證/健保卡號/護照號碼對中「2、0、5」(2025)任二碼(可重複)，並消費各品牌指定餐點或達消費金額，即可享用各品牌指定優惠。



加價購優惠：加價99元再享巨大手臂蝦乙隻（市價388/隻，巨大手臂蝦為限量回饋，每人限購一隻，售完為止）



注意事項：限兩成人以上同行，提前至少一日預約用餐，訂位時主動告知參加「證件對對碰」活動，用餐前主動出示相關證件予服務人員確認。



馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)



新馬辣經典麻辣鍋

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



新馬辣Plus經典麻辣鍋

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」



涮樂和牛鍋物

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



問鼎‧皇上吉祥

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送【紐澳Q彈牛舌】或【特A級松阪豬】一份(市價388)



肉之間

每人均消含600元以上，每桌送【美國CAB安格斯黑牛嫩肩】一份



熊一燒肉

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



夯下去和牛燒肉放題

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



燒肉ChaCha

每人均消含600元以上每桌送 【特上牛胸腹肉】(市價200)或【精選豚五花】(市價170) 一份



狗一下

含三成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【廣島炸牡蠣】一份



馬辣集團11月壽星禮

含生日當月內之壽星 至馬辣集團各品牌用餐，至少提前一天訂位，訂位時須主動告知參加壽星活動，用餐當日出示有效之證件即可適用各品牌壽星禮優惠。



馬辣頂級麻辣鍋

含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。(馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」)



新馬辣經典麻辣鍋

消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



新馬辣Plus經典麻辣鍋

消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」



涮樂和牛鍋物

消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」



問鼎‧皇上吉祥

含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送【福如東海肉蛋糕】一份(市價688)



肉之間

每人均消含600元以上，每桌送【XL海虎蝦】一份(市價240)



熊一燒肉

消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



夯下去和牛燒肉放題

消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送【北海道大帆立貝吃到飽】



燒肉ChaCha

每人均消含600元以上每桌送 【特上牛胸腹肉】(市價200)或【精選豚五花】(市價170) 一份



狗一下

含三成人以上，每人均消含700元以上，每桌送【巨大海蝦毛毛蟲壽司】一份。