林口吃到飽新開店要吃！於上週盛大試營運的林口三井OUTLET二館，館內引進約100間人氣品牌、美食進駐，成為林口人最新、最夯討論話題。而眾多美食餐廳中，最讓林口人期待的絕對是「吃到飽」，這次窩客島整理4間位於林口三井OUTLET二館中的吃到飽餐廳，有大家最愛的饗食天堂之外，還有泰式火鍋吃到飽、日式定食、韓式豆腐鍋等，可謂是林口吃到飽天堂。



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林口三井OUTLET二館吃到飽：饗食天堂

主攻吃到飽的饗賓集團旗下的「饗食天堂」，是吃到飽控三不五時會回訪的吃到飽名店，每到餐期用餐人潮總是絡繹不絕，不定期推出的限定主題菜，更是讓吃到飽控又有藉口訂位去吃。這次，首度插旗林口讓在地人期待不已，雖然不會在今年開幕，但已經加緊趕工中，預計將在明年農曆年後對外營運，讓林口人也能輕鬆吃到饗食天堂。







林口三井OUTLET二館吃到飽：藍象廷泰式火鍋吃到飽

作為台灣泰式火鍋先驅的「藍象廷」，也以新型態吃到飽店鋪開到林口。超高CP值469元讓人品嚐到最道地泰式火鍋、小吃和甜點。自助區設有超過70種食材供您無限制享用，包括新鮮蔬菜的「泰式水上市場」、自選甜點的「摩摩喳喳甜點區」、現做的「曼谷街頭米粉湯」，以及無限供應的打拋豬肉「泰味香噴噴區」。不僅如此，還有泰式奶茶無限暢飲的「歡樂飲品區」，讓你吃得超盡興。





林口三井OUTLET二館吃到飽：YAYOI彌生軒 白飯、小菜無限續

來自日本的超高人氣品牌「YAYOI彌生軒」這次也插旗林口三井OUTLET二館，主打附餐吃到飽與高品質越光米的經典日式定食。香Q彈牙的越光米無限供應，再搭配各式日式經典小菜，讓人忍不住多添幾碗。特別推薦店內的南蠻炸雞，外酥內嫩的口感，搭配蛋黃醬，是每桌必點。







林口三井OUTLET二館吃到飽：涓豆腐 小菜無限續

經典韓式料理「涓豆腐」以獨享版韓式豆腐鍋系列為招牌，搭配可無限續添的韓式小菜吃到飽，深受韓食控喜愛。近期隨著林口三井OUTLET二館試營運，在三樓開設分店，為饕客們帶來正宗韓式風味，是小資族也能輕鬆享用。











林口三井OUTLET二館 吃到飽品牌

藍象廷：泰式火鍋吃到飽

YAYOI彌生軒：白飯、小菜無限續

涓豆腐：韓式小菜無限續

饗食天堂：預計明年農曆過年後開幕