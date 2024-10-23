林口三井OUTLET二館試營運現場直擊！林口人等超久的林口三井OUTLET二館，終於在今日正式試營運，8千坪的空間中，有多達近100間品牌進駐，從大型店舖、運動品牌、人氣美食等通通都有，讓林口人不用出城也可以大買特買。衝之前一定要先來看看樓層分佈、必逛重點、必吃美食有哪些，週末衝林口三井就可以快速抓重點。







「林口三井OUTLET二館」店內設計以大量的溫潤的木頭、綠意植栽、弧形等設計，在中央手扶梯區域更是挑高呈現，猶如歐洲教堂大型圓拱的風格，在試營運第一天就讓許多人駐足拍照。而館內也強調親子幼童空間，三樓美食區有小孩遊戲區、小桌椅用餐區等，方便小小孩用餐之餘，也解放爸媽的雙手。







林口三井OUTLET二館 一樓特色店

Mitsui Outlet林口二館為在地生活量身打造，一樓引進多家受歡迎的日系品牌，像是無印良品、UNIQLO、GU，以及首次來台的童裝品牌MARKEY'S，還有母嬰用品名店「阿卡將本舖」等大型店舖讓林口人方便購物。而試營運開幕前就吸引大批人潮夜排的「POP MART」也座落在一樓入口處，店內有人流管制，不怕人擠人。





林口三井OUTLET二館 也有饗食天堂

二樓部分則是引進服飾、飾品、運動品牌、小物等大品牌進駐，各式各樣的購物選擇，讓大家逛到腿軟、買到手軟。就連林口第一間「饗食天堂」也座落在二樓處，預計明年農曆年後才會開幕，想要就近吃到饗食天堂的林口人還要再等等。







林口三井OUTLET二館 三樓日雜品牌

三樓則集結百元商店品牌DAISO、大創旗下THREEPPY與被網友稱為平價版無印的Standard Products，大創這次在林口一口氣推出三大品牌，帶來不同風格的平價生活小物，一站滿足家居生活所需，讓逛街體驗更加豐富。而人氣日雜名店niko and ... 、studio CLIP也同步進駐二館的3樓，整個商場充滿濃濃日系氛圍，成為林口人的購物新熱點。







林口三井OUTLET二館 美食推薦

對於大家而言「林口三井OUTLET二館」開幕，除了各大人氣品牌進駐之外，美食餐廳也是大家最期待的亮點，匯集多種不同類型的日本料理名店，有日本老字號燒肉「京昌園」、近日和酷洛米聯名的日本爆汁餃子「大阪王將」、日本老闆在台開業的「粕粕咖哩」、日本森林系咖啡廳「武藏野の洋菓子」不僅有、抹茶控激推的「御前上茶」、日本第一連鎖泡芙專賣店「beard papa's」等。







更有多間異國料理，韓式料理「訪韓國傳統豆腐鍋、涓豆腐」，人氣蔬食料理「上善豆家」，泰式米其林激推「NARA Thai Cuisine」、粵式燒臘「極之好味」、台式人氣小吃「廟口鴨香飯」等，超多選擇讓大家吃飽喝足。吃到飽更不能錯過林口首間吃到飽「饗食天堂」、469元泰式火鍋吃到飽「藍象廷」、韓式小菜無限續「涓豆腐」、白飯小菜無限吃「彌生軒」等。而翰林茶棧亦推出「熊貓珍奶」首三日買一送一。







林口三井OUTLET二館3樓美食推薦：鰻鰻EXPRESS

台中鰻魚飯名店「大江戶町鰻屋」首度北上，進駐林口三井OUTLET二館3樓，並推出全新品牌「鰻鰻EXPRESS」，主打快速美味的鰻魚飯。新品牌承襲母店精神，以台灣契作鰻魚打造親民價格，套餐最低288元起，吸引大眾輕鬆品味高品質鰻魚飯。試營運將於10/23開始，11/14正式開幕，提供多種口味如超浮誇的「活力元氣鰻丼」與奢華系「松露風安格斯牛鰻重」，滿足各種味蕾。







為慶祝開幕，「鰻鰻EXPRESS」祭出連三波優惠活動。10/23試賣期間，單筆消費滿500元即贈「鰻魚起司玉子燒」兌換券。11/14起連七日，每日限量30份的經典「一本鰻便當」將以半價395元開賣。11/14至12/1期間再加碼，滿500元現場送茶碗蒸，每日限量30份。這次開幕活動精彩豐富，讓鰻魚迷們大飽口福，不容錯過。



優惠活動

第一波：試賣期間2024/10/23~11/14，凡單筆消費滿500元，即贈乙份鰻魚起司玉子燒兌換券乙張，限下回內用使用。（兌換券使用期限：2024.11.14~2025.02.28）

第二波：開幕首七日2024/11/14~11/21「一本鰻便當」半價優惠395元 (原價$790元) ，每日限量30份。

第三波：2024/11/14~2024/12/01單筆消費滿500元，即現場馬上贈送茶碗蒸乙份，每日限量30份。







林口三井OUTLET二館美食：Suage北海道湯咖哩

北海道人氣湯咖哩名店「Suage」進軍林口三井OUTLET二館，10/23試營運、11/14正式開幕。試營運21天內消費滿600元贈百元券，開幕前三日更有買一送一優惠，贈經典「梅花肉片湯咖哩」。此次林口店限定推出「新宿咖哩飯」，內含腰內豬排或唐揚雞，搭配雞湯咖哩，特別為家庭客設計。11月同步推出「香麻湯咖哩」，雪花牛與小羔羊排湯咖哩成為秋冬首選。喜歡日式咖哩的朋友千萬別錯過！



開幕優惠

1、10/23～11/12共21天試營運期間，只要消費滿600元即贈送百元抵用券。

2、11/14起正式開幕首三日只要消費點餐任一口味湯咖哩一份，即可享買一送一優惠，贈送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」一份。







林口三井OUTLET二館美食：忠青商行

人氣「忠青商行」此次進駐MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館，店內風格延續品牌懷舊氛圍，融合木質裝潢與紅磚屋簷，創造獨特的復古美學。10/23起試營運，帶來9道全新菜色與多元套餐，特別推出四款主食，如香辣皮蛋肉燥麵和經典台味剝皮辣椒拌麵，搭配兩款「田園高麗菜蝦水餃」與「家鄉韭菜蝦水餃」全新水餃系列，讓不吃辣的客人也能找到喜愛的選擇。







為迎接林口三井OUTLET二館新門市開幕，「忠青商行」祭出多波限時優惠。試營運前三日，消費任一套餐並加入LINE好友會員，即贈一份極品好蝦炊飯，下次來店可兌換。正式開幕日11/14至12/1期間，點購「招牌好蝦蛋飯套餐」還可獲贈人氣小菜豬血糕。愛好台式料理的饕客，千萬不要錯過。



優惠活動

1、試營運優惠（10/23 - 10/25）：消費任一套餐，並加入LINE好友會員限量贈「極品好蝦炊飯套餐」一份，可下次免費兌換。

2、開幕優惠（11/14 - 12/1）：點購「招牌好蝦蛋飯套餐」贈送人氣小菜「豬血糕佐花生粉」一份。







林口三井OUTLET二館美食：Preserve

Preserve三號店正式進駐林口三井Outlet二館，以新鮮酪梨為靈魂食材，帶來創意早午餐與多款特色料理。推薦必試的「酪梨麻婆豆腐」、「酪梨滷肉飯」以及結合黑咖哩的起司漢堡蛋蓋飯，每道菜都融合了植物基元素與豐富層次感。並推出開幕優惠，10月23日起試營運，11月14日正式開幕，前兩週打卡酪梨系列餐點還可免費獲得酪梨冰棒。







林口三井OUTLET二館日式甜點：gelato pique café

日系甜點則是有「gelato pique café」則是由可愛的熊熊店長坐鎮，帶來連日本人都超愛的手作可麗餅之外，還首次在店面中設置「蜷尾家義式冰淇淋櫃」，夢幻淡藍色的海鹽牛奶、人氣款開心果和特色玄米茶等多種口味，任君挑選。亦有「水藍色牛奶霜淇淋」首次亮相，IG限動必拍。







林口三井OUTLET二館美食：牛角次男坊

牛角次男坊帶來正宗日本燒肉丼。延續牛角燒肉的高品質與秘傳醬汁，推出主打「牛角次男坊丼」與「秘傳鹽醬次男坊丼」。開幕期間(10/23-11/3)，凡點主食即贈布蕾、30元優惠券，以及品牌聯合100元優惠券，超值優惠要跟上。



優惠活動

10/23-11/3 凡點主食即贈布蕾、30元優惠券，以及品牌聯合100元優惠券。







林口三井OUTLET二館美食：東京油組総本店

東京人氣油拌麵「東京油組総本店」以其70年製麵技術與自由搭配的食材組合征服饕客味蕾！桌面提供洋蔥丁、柚子胡椒、蒜泥、美乃滋等配料，讓每位顧客親手調製專屬的拌麵風味。此次，在林口三井OUTLET二館帶來最道地的拌麵，於10/23～10/29期間推出優惠，凡點任一油拌麵，即贈「均一價$230電子優惠券」可於全台門市使用。結帳前出示頂呱呱會員即可享優惠，優惠券有效期限至12/31。



優惠活動

活動時間：10/23-10/29

活動辦法：凡消費任一油拌麵, 即可獲得對應口味油拌麵「均一價$230電子優惠券」(限下次使用)。











林口三井OUTLET二館 試營運

時間：2024/10/23



林口三井OUTLET二館 開幕

時間：2024/11/14



林口三井OUTLET二館樓層分佈介紹

林口三井OUTLET二館1F店家

UNIQLO、GU、MUJI無印良品、HOLA和樂家居、akachan honpo阿卡將本舖、PRESERVE酪梨早午餐、Garmin(航空GPS導航)、SAMSUNG、D+AF、7-ELEVEN、JK STUDIO



林口三井OUTLET二館2F店家

adidas、adidas kids、ARC'TERYX、Baby City、Brappers、BYHUE、CHUMS、DESCENTE、en-suey、FUJI按摩椅、Funbox、gelato pique café、Hallmark、HUF、impact 怡寶書包、KOI PLUS、LITTLE MARKET、Little Planet、LocknLock、MARKEY'S、Mode Marie 曼黛瑪璉、MOONSTAR、NANO universe、National Geographic、NEW STEP、New Wolsey、Peter Rabbit、POP Circus 星奇市、PUMA kids、Rubber anne、SKECHERS、SKECHERS kids、SST&C、STAYREAL、TENDAYS、THE CAF'E BY 想、THERMOS、Tonia Nicole 東妮寢飾、uniarts、WILDMEET、元氣熊、饗食天堂



林口三井OUTLET二館3F店家

AMERICAN HOLIC、beard papa's、DAISO、Standard Products、THREEPPY、DHC、Haagen-Dazs、JINS、MORE 默爾義大利餐廳、NARA Thai Cuisine、niko and、O'right、studio CLIP、Suage、THE BBQ HOUSE、Tomod's、Tom's world 湯姆熊歡樂世界、vacanza accessory、YAYOI彌生軒、上善豆家、大阪王將、友士、京昌園、忠青商行、武藏野の洋菓子、法國秘密甜點、涓豆腐、得正、御前上茶、藍象廷。



林口三井OUTLET二館美食街

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林口三井OUTLET二館美食品牌總覽

藍象廷泰式火鍋吃到飽、涓豆腐、Suage、上善豆家、THE BBQ HOUSE、大阪王將、武藏野の洋菓子、Haagen-Dazs、beard papa's、廟口鴨香飯、Chicken Eater、極之好味、東京油組総本店、牛角次男坊、京昌園、饗食天堂、KOI PLUS、gelato pique café、大江戶町鰻鰻EXPRESS、元氣！W定食、林記海南雞飯、粕粕咖哩POPOCURRY、訪韓國傳統豆腐鍋、翰林茶棧、鮮芋仙、YAYOI彌生軒、法國秘密甜點、得正、御前上茶