11間甜點快閃買一送一！神級蛋黃酥 排隊布丁接力快閃，就在台北東區SOGO。

甜點控絕對不能錯過！SOGO台北店忠孝館與復興館同步登場週年慶，集結全台人氣甜點品牌聯手開快閃櫃，陣容堪稱神級。從韓國超夯HART TIRAMISU到紐約名店LADY M，還有不二糕餅蛋黃酥、法朋、彰化新口味蛋黃酥等11間甜點天王天后全數登場。無論是想拍照打卡、犒賞自己一份下午茶，或是搶購限定優惠，都能在台北SOGO一次滿足甜蜜願望。





SOGO忠孝館快閃登場 打卡系甜點最吸睛

忠孝館今年主打話題品牌HART TIRAMISU「敲敲提拉米蘇」，用愛心湯匙輕敲表面象徵甜蜜心意，11/1至11/11推出限定價990元超划算。還有以米其林主廚秘方打造的純點心「打拋熔心流星蛋塔」，於SOGO展開回娘家活動。11/14～11/17 彰化人氣蛋黃酥「新口味食品行」也帶來6入文青包裝限量販售，每日限量200盒蛋黃酥，想吃要趁早手刀衝。





SOGO復興館甜點盛宴 LADY M與不二糕餅同場放送

復興館同樣甜到讓人受不了。LADY M推出限定任選四片蛋糕1000元優惠，Krispy Kreme甜甜圈買盒送原味6入一盒超值登場。來自巴黎的Pierre Hermé更有丹麥麵包、冷藏糕點買三送一；法朋限定禮盒再送老奶奶檸檬蛋糕。不二糕餅的迷你蛋黃酥與花鳥川水果千層也是必吃話題品項，今年SOGO一次集滿經典與創新甜點。



板橋爆夯布丁也有！人氣伴手禮幸福全打包

除了甜點控必訪的名店外，莫恩先生布丁店帶來六入布丁禮盒特價520元，徐家功夫蛋捲也推出巨無霸厚蛋捲限定組合。從濃郁布丁到香酥蛋捲，每一款都適合當節慶伴手禮。此次遠東SOGO 38週年慶，無論是經典回歸還是限定登場，都讓人甜到不想回家。





台北SOGO 甜點快閃

純點心 忠孝館B1

快閃日期：10/20-11/20

優惠：開賣首日(11/6)限定：經典香草流星蛋塔享「買一送一」優惠 (限量50組)。



新口味食品行 忠孝館11F

快閃日期：11/14～11/17

優惠：6入文青款售價350元/盒(每日限量200盒)。



HART TIRAMISU 忠孝館B2

快閃日期：11/1-明年1/5

優惠：11/1-11/11獨家價格：開心果/餅乾牛奶 特價990元。



LADY M 復興館B2

快閃日期：10/31-11/17

優惠：11/6至11/8首三日，任選四片蛋糕優惠價1000元(蛋糕限280元以內)。



Krispy Kreme 復興館B3

快閃日期：10/31-11/17

優惠：11/6-11/8獨家加碼優惠：買任1盒(6入/12入)，贈原味糖霜甜甜圈6入1盒(價值252元)每日限量20組。



花鳥川水果千層 復興館B2

快閃日期：10/31-11/17

優惠：：檸檬千層蛋糕(分享版)售價600元/條。



Pierre Hermé 復興館1F

快閃日期：即日起~

優惠：11/6-11/17當日丹麥類麵包、經典冷藏糕點買3送1(限量供應、售完為止)。



不二糕餅 復興館B3

快閃日期：11/1-11/21

優惠：迷你蛋黃酥 售價 420元(8入)。



法朋烘焙甜點坊 復興館B3

快閃日期：11/5-11/17

優惠：購買任壹款「法朋X辻利」限定禮盒，即贈老奶奶檸檬蛋糕壹片(每日限量30片，送完為止)。



莫恩先生布丁店 復興館B2

快閃日期：11/1-11/17

優惠：精選布丁禮盒6入(焦糖、鐵觀音、焙茶、開心果、黑芝麻、伯爵茶) 原價580元/組、特價520元/組。



徐家功夫蛋捲 復興館B3

快閃日期：10/31-11/17

優惠：巨無霸厚蛋捲(100g)售價1000元(9包)。





台北東區美食加碼繼續吃！

