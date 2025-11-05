7天麻古茶坊買一送一！橙香紅萱買一送一外送到家，再送保冷袋。

麻古茶坊買一送一連喝7天！麻古茶坊秋天直接開喝優惠，秋季最新上市的「橙香紅萱」在Uber Eats限時買一送一，連續7天外送到家爽喝兩杯。下單再享「雙杯保冷袋」加碼贈送，數量有限贈完為止。這波主打果香與茶韻的清爽系組合，鎖定上班族與下午茶時段，想要解膩或分享都剛剛好。想趁微涼季節補一杯療癒酸甜。



▲ 麻古茶坊限時推出橙香紅萱買一送一，以紅萱烏龍為基底，果香茶韻秋日最療癒。

▲麻古茶坊推出紅萱系列茶飲組合，從「紅萱烏龍」到「橙香紅萱」，每款茶的獨特韻味。





麻古茶坊買一送一連續7天！ 橙香紅萱新飲料要喝

秋季新上市的純茶「紅萱烏龍」講究三段風味層次，前調是紅烏龍的清甜蜜香，中段轉入炭焙烏龍的厚實堅果香，尾韻以柔和回甘收束，口感溫潤而且韻味綿長。橙香紅萱則把柳橙的酸甜融進紅萱茶底，一口果香一口茶香，清新不膩更適合佐餐與午後小憩。兩款皆以細緻茶工藝呈現秋日調性，從香氣到喉韻都有明確層次，老茶友想探索細節，新手也能輕鬆入門。



▲ 「橙香紅萱」以紅萱茶韻結合柳橙酸甜，清新順口，滿滿秋日氣息。





Uber Eats限定麻古茶坊 買一送一 ！再送保冷袋

本次麻古茶坊買一送一優惠為Uber Eats平台限定，指定品項為「橙香紅萱」大杯容量，活動期間為11月5日至11月11日，同筆訂單即可獲得第二杯免費。每組訂單加贈「雙杯保冷袋」乙個，數量有限贈完為止。主打酸甜果香與茶韻平衡的清爽口感，適合午后提神或會議分杯共享。想把握7天檔期，建議先把常用門市加入收藏，下單更好搶。



▲ Uber Eats限定加贈「雙杯保冷袋」，享受麻古茶坊紅萱系列的療癒茶香。







麻古茶坊買一送一

活動期間：2025年11月5日至11月11日。

活動平台：Uber Eats限定。

指定品項：橙香紅萱（L）買一送一。

贈品內容：雙杯保冷袋乙個。

贈品數量有限，送完為止。





買一送一活動特色

1、限時7天買一送一

Uber Eats限定「橙香紅萱（L）」買一送一活動，2025年11月5日至11月11日連續7天開喝。



2、加碼送雙杯保冷袋

凡參加活動即可獲得限量「雙杯保冷袋」乙個，數量有限送完為止。



3、秋季代表作紅萱烏龍登場

以紅烏龍蜜香、炭焙堅果香與回甘尾韻三層風味打造秋日茶香。



4、橙香紅萱果香新組合

融合紅萱茶底與柳橙酸甜，喝起來清爽不膩，香氣層次豐富。



5、茶控與果香控都能滿足

不論喜歡茶韻深厚或果香清新，都能在紅萱系列中找到最愛口感。

買一送一優惠小資族要收藏！

推薦閱讀：11月飲料新品7間！茶湯會香柚鐵觀音 龜記普洱咖啡奶茶，可不可迷客夏加碼買一送一。

推薦閱讀：11間甜點快閃買一送一！神級蛋黃酥 排隊布丁接力快閃，就在台北東區SOGO。

推薦閱讀：PAUL草莓千層買一送一！PAUL快閃3天「草莓千層派買一送一」草莓控要跟上。





