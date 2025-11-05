7天麻古茶坊買一送一！橙香紅萱買一送一外送到家，再送保冷袋。

麻古茶坊買一送一連喝7天！麻古茶坊秋天直接開喝優惠，秋季最新上市的「橙香紅萱」在Uber Eats限時買一送一，連續7天外送到家爽喝兩杯。下單再享「雙杯保冷袋」加碼贈送，數量有限贈完為止。這波主打果香與茶韻的清爽系組合，鎖定上班族與下午茶時段，想要解膩或分享都剛剛好。想趁微涼季節補一杯療癒酸甜。
本次麻古茶坊買一送一優惠為Uber Eats平台限定，指定品項為「橙香紅萱」大杯容量，活動期間為11月5日至11月11日，同筆訂單即可獲得第二杯免費。每組訂單加贈「雙杯保冷袋」乙個，數量有限贈完為止。主打酸甜果香與茶韻平衡的清爽口感，適合午后提神或會議分杯共享。想把握7天檔期，建議先把常用門市加入收藏，下單更好搶。
麻古茶坊買一送一
活動期間：2025年11月5日至11月11日。
活動平台：Uber Eats限定。
指定品項：橙香紅萱（L）買一送一。
贈品內容：雙杯保冷袋乙個。
贈品數量有限，送完為止。
買一送一活動特色
1、限時7天買一送一
Uber Eats限定「橙香紅萱（L）」買一送一活動，2025年11月5日至11月11日連續7天開喝。
2、加碼送雙杯保冷袋
凡參加活動即可獲得限量「雙杯保冷袋」乙個，數量有限送完為止。
3、秋季代表作紅萱烏龍登場
以紅烏龍蜜香、炭焙堅果香與回甘尾韻三層風味打造秋日茶香。
4、橙香紅萱果香新組合
融合紅萱茶底與柳橙酸甜，喝起來清爽不膩，香氣層次豐富。
5、茶控與果香控都能滿足
不論喜歡茶韻深厚或果香清新，都能在紅萱系列中找到最愛口感。
買一送一優惠小資族要收藏！
