PAUL草莓千層買一送一！PAUL快閃3天「草莓千層派買一送一」草莓控要跟上。

草莓控等到了！搶到會想炫耀的「PAUL草莓千層派買一送一」限定優惠活動，這次終於強勢回歸。這次PAUL特別搭上雙11節慶，再度推出超夯話題「草莓千層派買一送一」，只在11/9-11/11快閃3天登場。人氣第一名寶座的「草莓千層派」，這次趁優惠一定要吃到。



PAUL經典草莓千層派 法式浪漫極致演繹

榮登PAUL Taiwan 甜點人氣寶座第一名的「草莓千層派」，是讓粉絲們印象最深刻的浪漫法式甜點。這款千層派以法國直送、層層酥香的金黃派皮為特色，包裹滑順細緻的卡士達、新鮮草莓，打造出濃郁卻不膩口的風味。在草莓控必吃的「草莓甜點清單」裡，PAUL的草莓千層派一定榜上有名。



PAUL寵粉 草莓千層派買一送一

PAUL這次搭上雙11話題，特別在11/9-11/11連續三天推出買一送一優惠，只要在門市現場外帶購買「草莓千層派」一份，即享買一送一的超值優惠，活動期間「草莓千層派」全台PAUL門市每日上午11:00準時出爐，每間門市數量有限，每人每次限購兩組，草莓控、甜點控準時吃起來。







PAUL草莓千層派買一送一優惠活動資訊

活動期間：2025/11/9-11/11

活動內容：凡於PAUL門市外帶購買「草莓千層派」享買一送一。

注意事項：每間門市每日11:00出爐，每人每次限購兩組。



甜點控下午茶要吃 最夯甜點話題

推薦閱讀：3間甜甜圈新品話題！85度C甜甜圈專賣店、Mister Donut聯名可可季、Krispy Kreme烤布蕾快閃回歸。

推薦閱讀：Mister Donut聯名HERSHEY’S！巧克力甜甜圈 開心果甜甜圈10大新品必吃。

推薦閱讀：星巴克抱抱灰貓提袋搶！太妃核果那堤這2天搶先喝，120款耶誕周邊欠買。