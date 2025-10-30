星巴克抱抱灰貓提袋搶！太妃核果那堤這2天搶先喝，120款耶誕周邊欠買。

聖誕節必喝的星巴克太妃核果那堤回來了！星巴克以「Invite Joy」為主題，邀大家一起共享耶誕時光。經典太妃核果系列將於11月5日甜蜜回歸，讓人一口喝下滿滿節慶氛圍。耶誕甜點同步上架，包括「開心果巧克力千層薄餅」、「栗子可可提拉米蘇」，從飲品到輕食都充滿節慶感。此外，星巴克也推出滿滿驚喜的耶誕杯款與限量禮盒，從華麗金綠系列到薑餅人造型，整個冬天都被幸福包圍。





星巴克太妃核果系列登場！濃郁香甜喚醒節慶回憶

每年最受期待的太妃核果風味那堤回歸，以絲滑牛奶融合濃縮咖啡，再綴上香滑鮮奶油與太妃蜜糖碎片，入口香甜滑順，是冬季必喝的幸福滋味。今年新增「太妃核果風味冷萃」與「氮氣冷萃」兩款選擇，冰涼順口又帶淡淡焦糖香氣。星禮程會員於11月3日至11月4日可透過APP行動預點搶先喝，使用星送禮功能送出雙杯組還可贈星回饋，無論是犒賞自己或傳遞心意，都能提早感受節日的溫暖氣息。





甜點與鹹食全新登場！滿滿耶誕風味在星巴克一次收藏

星巴克今年甜點陣容超豐富，「栗子可可提拉米蘇」以栗子與咖啡酒層層堆疊出濃郁口感；「開心果巧克力千層薄餅」香氣厚實、滑順不膩；「開心果布丁」加入巧克力醬，增添奢華層次。鹹食則有「紅酒燉牛肉生義大利麵」與「松露櫛瓜千層鹹派」，一口下去全是冬日幸福。還有「潘娜朵尼麵包禮」、「爆米花歡聚倒數日曆」、「金幣牛奶巧克力盒」等節慶禮品，完美詮釋冬季的甜蜜儀式感。



星巴克耶誕杯與節慶商品閃耀登場！打造冬日浪漫收藏

今年星巴克再度與STANLEY合作，推出「香檳金」與「夢幻紫」限定不鏽鋼把手TOGO冷水杯，質感高雅又閃耀。Bling TOGO冷水杯以金綠配色綴上薑餅人吸管套，成為節慶必收單品。人氣Bearista化身薑餅人與可頌造型熊寶寶，還有可愛「抱抱灰貓咪單杯提袋」療癒登場。包款系列則以絨毛與毛呢質感打造冬季時尚，網布包、船型提袋與零錢包全數上架，陪大家一起過節。





星巴克太妃核果風味咖啡系列

行動預點專屬搶先喝：2025/11/3~11/4 活動期間星禮程會員使用APP行動預點(含內用點餐)，可搶先點購太妃核果風味那堤 (冰/熱/特選)。

正式開賣日：2025/11/5

品項：

太妃核果風味那堤Tall$150、Grande$165、Venti$180

太妃核果風味冷萃咖啡Tall$150、Grande$170、Venti$190

太妃核果風味氮氣冷萃咖啡 Tall$180、Grande$200、Venti$220





聖誕節就是要瘋狂打卡！

