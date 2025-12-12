史努比港式飲茶快閃店！史努比13款周邊推薦，睡衣歐拉夫 史努比雞蛋仔必買。

史努比港式飲茶快閃店即日起於華山文創園區登場，港點主題周邊小物、港點打卡點，下午茶輕食史努比雞蛋仔，推薦13款必買周邊，通通衝華山逛起來。

史努比港式飲茶快閃店

」即日起在華山文創園區登場，快閃店不只有超大、超可愛菠蘿油史努比氣偶打卡點，還有多款港式風格史努比、

歐拉夫玩偶吊飾等上百款周邊，甚至更推出印有角色造型的「史努比雞蛋仔」，這次窩客島整理

「

史努比港式飲茶快閃店

」13款必買推薦

，帶史努比控搶先逛。



▲史努比港式飲茶快閃店在華山登場，有菠蘿油史努比氣偶和史努比雞蛋仔等上百款周邊（攝影：張人尹）。



▲史努比港式飲茶快閃店必拍巨型菠蘿油史努比氣偶，以及史努比、歐拉夫港風玩偶吊飾（攝影：張人尹）。

史努比港點推車超可愛！港點主題「





史努比港式飲茶快閃店 萌系必拍打卡點

這次在「史努比港式飲茶快閃店」特別設計成港式餐廳風格，在快閃店內外有大型氣偶打卡點，可愛史努比、歐拉夫趴在圓滾滾的港式菠蘿油上，療癒程度滿分。此外，在快閃店也設置了港式飲茶餐廳打卡點，不只是外牆、餐桌、菜單牆面，還特別設置了「史努比港點推車」打卡點，讓粉絲們大喊太可愛。



▲史努比港式飲茶快閃店內設計成港式餐廳風格，特別設置史努比港點餐廳打卡點（攝影：張人尹）。





史努比港式飲茶快閃店 港式雞蛋仔必買

在本次快閃店外，特別設置了史努比輕食區，呼應快閃店的「港式」主題，特別推出限定甜點「花生漫畫雞蛋仔」一份140元，讓粉絲們在華山也能享受到港點心。這次甜點充滿細節，一顆一顆的雞蛋仔上都能看到花生漫畫角色的紋路造型，無論是史努比、歐拉夫、胡士托或查理布朗，粉絲們萌到捨不得吃。



▲史努比港式飲茶快閃店的雞蛋仔上印有史努比、歐拉夫等花生漫畫角色紋路造型（攝影：張人尹）。

史努比港式飲茶快閃店 港式周邊小物推薦

「史努比港式飲茶快閃店」推出多款港式飲茶主題周邊小物，首推必買就是「花生飲茶玩偶吊飾」，史努比、歐拉夫、胡士托三款角色躺在港式菠蘿油上，造型神還原，港式風格還有限定徽章、收納包疼時用小物。此外還有限量空運來台的「漢堡零錢包玩偶吊飾」奧勒夫、曬黑史努比2色都超萌，同時還有馬年限定造型玩偶，無論是史努比騎馬，或是史努比變裝成小馬造型，通通超應景。



▲史努比港式飲茶快閃店推出「花生飲茶玩偶吊飾」，史努比等角色躺在港式菠蘿油上（攝影：張人尹）。



▲史努比港式飲茶快閃店還有限量空運來台的漢堡零錢包和馬年限定造型玩偶（攝影：張人尹）。





史努比港式飲茶快閃店 玩偶忙盒必買

這次粉絲們必買、必抽的限定周邊，包含「史努比燈牌盲盒」雙面圖案的史努比小燈箱，有機會抽中史努比、胡士托，或是哥哥們奧勒夫、安迪等角色。特別的是，這次快閃店同步推出可愛系「奧拉夫睡衣玩偶盲盒」，呆萌系奧拉夫穿著睡衣，或是慵懶趴睡的模樣直接爆擊粉絲的心。同時推薦必買史努比、歐拉夫玩偶帽，史努比+歐拉夫髮箍，幫你的玩偶們也增添造型巧思。



▲史努比港式飲茶快閃店必抽「史努比燈牌盲盒」，有機會抽中胡士托或哥哥們奧勒夫、安迪（攝影：張人尹）



▲可愛系「奧拉夫睡衣玩偶盲盒」在史努比港式飲茶快閃店同步登場，呆萌造型爆擊粉絲的心（攝影：張人尹）。





史努比港式飲茶快閃店 裝飾收納小物

如果想要一些實用系周邊，這次在快閃店內推薦必買收納袋、收納包周邊，迷你尺寸的「史努比、歐拉夫大臉零錢包」總共2個角色、5種顏色，手掌尺寸的小袋袋超可愛。同時還有史努比購物袋系列，大尺寸收納袋也能收納成手掌大小。此外還有史努比大臉收納包，裝相機、3C配件剛剛好，上班族也能買史努比手機支架、奧勒夫掛繩，增添穿搭亮點。



▲史努比港式飲茶快閃店實用收納小物推薦，有迷你尺寸的史努比、歐拉夫大臉零錢包（攝影：張人尹）。



▲上班族必買史努比手機支架，史努比港式飲茶快閃店也有大尺寸購物袋和收納包（攝影：張人尹）。







史努比港式飲茶快閃店

活動時間：2025/12/12(五)~2026/04/06(一)

活動地點：華山1914文化創意產業園區

營業時間：10：30-19：00







史努比港式飲茶快閃店 推薦必買周邊：

歐拉夫睡衣玩偶盲盒（共六款）售價：$350/個

漢堡零錢包玩偶吊飾：售價$350/個

史努比騎木馬玩偶吊飾(共 2 款) $450/隻

燈牌盲盒共六款 售價：$235/個

花生飲茶玩偶吊飾3款：399/款

史努比、歐拉夫被窩票卡夾：380元

史努比、歐拉夫飲料提袋：399元

史努比、歐拉夫大臉零錢包：299元

歐拉夫睡衣玩偶盲盒（共六款）售價：$350/個

史努比手機支架：480元

花生漫畫財神爺/金元寶玩偶吊飾 $399/隻

花生漫畫大吉大利玩偶吊飾 $299/個

花生漫畫造型雞蛋仔（輕食）：140元/份







看更多 史努比港式飲茶快閃店必買小物

▲史努比港式飲茶快閃店必買，史努比、歐拉夫被窩票卡夾：380元（攝影：張人尹）



▲史努比港式飲茶快閃店必買，史努比、歐拉夫玩偶帽（攝影：張人尹）



▲史努比港式飲茶快閃店必買，花生漫畫大吉大利玩偶吊飾 $299/個（攝影：張人尹）



▲史努比港式飲茶快閃店必買，飲料提袋與收納袋（攝影：張人尹）



▲史努比港式飲茶快閃店必買，可愛史努比玩偶叫不醒（攝影：張人尹）

