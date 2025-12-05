> 生活 > 史努比控搶！麥味登Ｘ史努比推新聯名，歐拉夫抱枕毯、史努比鬆餅堡欠買。

史努比控搶！麥味登Ｘ史努比推新聯名，歐拉夫抱枕毯、史努比鬆餅堡欠買。

tiger Walker 玩樂季史努比麥味登聯名早餐
2025-12-05 15:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:麥味登

編輯 鄭雅之

史努比迷注意，麥味登第二波聯名可愛回歸，抱枕毯、吊飾與餐具組全上架，冬季療癒小物一次收齊。

不只史努比控嗨翻，連歐拉夫控也瘋狂！麥味登十二月再度攜手《PEANUTS》推出第二波「我的美夢時光」聯名企劃，讓粉絲一踏進門市就被滿滿的史努比氛圍包圍。這次不只包裝再升級，包含玩偶抱枕毯、絨毛吊飾與餐具組等七款周邊同步亮相，從學生到上班族都能找到日常療癒小物。首波聯名帶起的會員成長與討論度持續延燒，也讓這次新品預計再掀收藏風潮。APP預購與門市開賣兩階段推出，更讓粉絲提前鎖定最想入手的單品。

▲麥味登Ｘ史努比第二波「我的美夢時光」聯名企劃。
▲麥味登Ｘ史努比第二波「我的美夢時光」聯名企劃。
▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名，聯名最大亮點就是玩偶抱枕毯系列。
▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名，聯名最大亮點就是玩偶抱枕毯系列。

麥味登×史努比冬季聯名再升級！抱枕毯、絨毛吊飾萌翻日常

這次聯名最大亮點就是玩偶抱枕毯系列，推出史努比與歐拉夫兩款造型，各為599元，收合後可當抱枕，冬天在辦公室、教室午休都超實用。絨毛吊飾則有史努比、歐拉夫、糊塗塌客三款，每款319元，尺寸輕巧好掛包包。另有APP限定的史努比鬆餅堡吊飾，售價359元，可愛度直接破表，是粉絲最想搶的隱藏亮點。從通勤到外出散步都能被史努比包圍，日常小事也變得更值得期待。

▲麥味登Ｘ史努比聯名新品，歐拉夫抱枕毯冬天欠買。
▲麥味登Ｘ史努比聯名新品，歐拉夫抱枕毯冬天欠買。

史努比餐具三件組＋限定紙杯打造儀式感早餐

喜歡儀式感的粉絲也不能錯過史努比餐具餐墊三件組，售價279元，展開尺寸35×27cm，實用度相當高，帶去公司吃早餐或午餐都能瞬間提升心情。所有聯名周邊自12月8日起於APP搶先預購，12月26日再於全台門市正式開賣。十二月同步推出聖誕跨年限定紙杯，讓早餐時光瞬間升級成小小節慶儀式。無論收藏或送禮都很適合，史努比控完全沒有空窗期，年底就是要一起進入暖心的「美夢時光」。

▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名推出全新包材。
▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名推出全新包材。

麥味登×史努比冬季聯名

開賣時間：2025年12月8日APP預購、12月26日全台門市開賣
新品：
12月推出聖誕跨年限定紙杯
玩偶抱枕毯－史努比 599元 
玩偶抱枕毯－歐拉夫 599元 
絨毛吊飾－歐拉夫 319元 
絨毛吊飾－史努比 319元 
絨毛吊飾－糊塗塌客 319元 
絨毛吊飾－史努比鬆餅堡（APP限定） 359元
餐具餐墊三件組 279元

更多史努比話題聯名！

推薦閱讀：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。

推薦閱讀：巨型史努比在信義區！6大史努比家族免費拍，3大台北冬季活動史努比陪。

推薦閱讀：公館聖誕季11月29日開幕免費入園！自來水園區史努比打卡點與商圈優惠全攻略。


更多麥味登Ｘ史努比聯名周邊照片

▲麥味登Ｘ史努比聯名新品，推出史努比與歐拉夫兩款造型，各為599元，收合後可當抱枕超實用。。
▲麥味登Ｘ史努比聯名新品，推出史努比與歐拉夫兩款造型，各為599元，收合後可當抱枕超實用。。
▲麥味登APP限定的史努比鬆餅堡吊飾，售價359元，可愛度直接破表。
▲麥味登APP限定的史努比鬆餅堡吊飾，售價359元，可愛度直接破表。
▲麥味登絨毛吊飾則有史努比、歐拉夫、糊塗塌客三款。
▲麥味登絨毛吊飾則有史努比、歐拉夫、糊塗塌客三款。
▲麥味登Ｘ史努比聯名玩偶抱枕毯系列，兩用超方便。
▲麥味登Ｘ史努比聯名玩偶抱枕毯系列，兩用超方便。
▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名連紙杯也換上新包裝，歐拉夫款也有。
▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名連紙杯也換上新包裝，歐拉夫款也有。






提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
真的有奶油香氣的史努比！PEANUTS奶油烘焙坊小物，7-11買麵包史努比 歐拉夫玩偶。
編輯 張人尹
史努比手搖杯超萌！可不可「史努比手搖杯」9款周邊、5款飲料搶先看，萌到尖叫「史努比杯杯、史努比狗屋」史努比控要搶到。
編輯 張人尹
史努比控買到失心瘋！康是美「SNOOPY雙層行李箱、冰壩杯」23款實用小物搶先看，不用集點「SNOOPY去哪兒加價購」全都想抱回家。
編輯 鄭雅之
史努比70周年聯名快閃店！史上最萌「Snoopy X 2% WIP」聯名店快閃中山站，限定「史努比造型扇、史努比親子口罩套」讓史努比控買到失心瘋。
編輯 張人尹
史努比控搶先逛！2023文博會首次登場「PEANUTS史努比」7款新周邊，超萌「史努比燈芯絨手提包」鐵粉看到先尖叫。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊