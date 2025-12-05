史努比控搶！麥味登Ｘ史努比推新聯名，歐拉夫抱枕毯、史努比鬆餅堡欠買。

史努比迷注意，麥味登第二波聯名可愛回歸，抱枕毯、吊飾與餐具組全上架，冬季療癒小物一次收齊。

不只史努比控嗨翻，連歐拉夫控也瘋狂！麥味登十二月再度攜手《PEANUTS》推出第二波「我的美夢時光」聯名企劃，讓粉絲一踏進門市就被滿滿的史努比氛圍包圍。這次不只包裝再升級，包含玩偶抱枕毯、絨毛吊飾與餐具組等七款周邊同步亮相，從學生到上班族都能找到日常療癒小物。首波聯名帶起的會員成長與討論度持續延燒，也讓這次新品預計再掀收藏風潮。APP預購與門市開賣兩階段推出，更讓粉絲提前鎖定最想入手的單品。



▲麥味登Ｘ史努比第二波「我的美夢時光」聯名企劃。

▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名，聯名最大亮點就是玩偶抱枕毯系列。





麥味登×史努比冬季聯名再升級！抱枕毯、絨毛吊飾萌翻日常

這次聯名最大亮點就是玩偶抱枕毯系列，推出史努比與歐拉夫兩款造型，各為599元，收合後可當抱枕，冬天在辦公室、教室午休都超實用。絨毛吊飾則有史努比、歐拉夫、糊塗塌客三款，每款319元，尺寸輕巧好掛包包。另有APP限定的史努比鬆餅堡吊飾，售價359元，可愛度直接破表，是粉絲最想搶的隱藏亮點。從通勤到外出散步都能被史努比包圍，日常小事也變得更值得期待。



▲麥味登Ｘ史努比聯名新品，歐拉夫抱枕毯冬天欠買。





史努比餐具三件組＋限定紙杯打造儀式感早餐

喜歡儀式感的粉絲也不能錯過史努比餐具餐墊三件組，售價279元，展開尺寸35×27cm，實用度相當高，帶去公司吃早餐或午餐都能瞬間提升心情。所有聯名周邊自12月8日起於APP搶先預購，12月26日再於全台門市正式開賣。十二月同步推出聖誕跨年限定紙杯，讓早餐時光瞬間升級成小小節慶儀式。無論收藏或送禮都很適合，史努比控完全沒有空窗期，年底就是要一起進入暖心的「美夢時光」。



▲麥味登Ｘ史努比第二波聯名推出全新包材。

麥味登×史努比冬季聯名

開賣時間：2025年12月8日APP預購、12月26日全台門市開賣

新品：

12月推出聖誕跨年限定紙杯

玩偶抱枕毯－史努比 599元

玩偶抱枕毯－歐拉夫 599元

絨毛吊飾－歐拉夫 319元

絨毛吊飾－史努比 319元

絨毛吊飾－糊塗塌客 319元

絨毛吊飾－史努比鬆餅堡（APP限定） 359元

餐具餐墊三件組 279元





更多史努比話題聯名！

推薦閱讀：信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。

推薦閱讀：巨型史努比在信義區！6大史努比家族免費拍，3大台北冬季活動史努比陪。

推薦閱讀：公館聖誕季11月29日開幕免費入園！自來水園區史努比打卡點與商圈優惠全攻略。





更多麥味登Ｘ史努比聯名周邊照片

▲麥味登Ｘ史努比聯名新品，推出史努比與歐拉夫兩款造型，各為599元，收合後可當抱枕超實用。。

▲麥味登APP限定的史努比鬆餅堡吊飾，售價359元，可愛度直接破表。

▲麥味登絨毛吊飾則有史努比、歐拉夫、糊塗塌客三款。

▲麥味登Ｘ史努比聯名玩偶抱枕毯系列，兩用超方便。