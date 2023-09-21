史努比控搶先逛！2023文博會首次登場「PEANUTS史努比」7款新周邊，超萌「史努比燈芯絨手提包」鐵粉看到先尖叫。
史努比鐵粉要衝文博會！超萌「PEANUTS史努比」這次是首度於2023文博會參展，在9/26-10/1期間，於攤位上展售多款史努比最新、最萌的新周邊小物，窩客島帶粉絲搶先看7款「史努比新周邊」，無論是手提包、零錢包、無框畫，在文博會前搶先逛一波。
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PEANUTS在2023/9/26起，首次參展台灣文博會，這次特別以美式漫畫風格，結合台灣特色「珍珠奶茶」為主題，打造「史努比珍奶」系列週邊商品。其中包含超萌「史努比珍奶」短T共4款顏色選擇，還有奶茶色系的「珍奶零錢包、珍奶手機包」陪粉絲賣萌，此外還有文博會限定「珍奶系列迷你無框畫」粉絲一定要搶先鎖定。
同時，在文博會現場更販售秋冬超適合的「史努比針織手提袋」，以及「史努比燈芯絨手提包」，以亮黃色、深綠色、米色等活潑配色，搭配柔軟溫暖的布料材質，成為粉絲的穿搭小亮點。特別的是，這次在PEANUTS攤位更設置「史努比一番好運」抽獎遊戲，總共9種獎項、每抽皆有獎，最大獎有機會得到「史努比兔年水泥公仔一對」，粉絲一定要來試手氣。
PEANUTS 2023台灣文博會活動資訊
活動地點：花博爭艷館（台北市中山區玉門街1號）
活動日期：2023/9/26(二)-10/1(日)
官網：https://www.pafa.tw/product-list.ftl?mid=L6
詳細活動規範及供應情形，依 PEANUTS 官方公告為準。
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