為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 原子小金剛手搖杯！Drinkstore水雲朵「原子小金剛60週年」飲料…

原子小金剛手搖杯！Drinkstore水雲朵「原子小金剛60週年」飲料新品、聯名周邊搶先看，帥翻「原子小金剛杯」鐵粉要入手。

2023-09-21 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：Drinkstore水雲朵 人氣：1,570
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

帥翻「原子小金剛手搖杯」太潮了！連鎖手搖杯「Drinkstore水雲朵」是許多飲料控的隱藏版口袋清單，這次為了慶祝日本的經典作品「原子小金剛Astro Boy動畫版」60週年，特別推出2款新飲料、10款新周邊，飲料控的童年回憶殺，鐵粉一定要通通入手。

推薦閱讀：一沐日出周邊！超夯手搖杯「一沐日」11週年限定推出竹香禮盒，招牌必喝「逮丸奶茶」變成香水、香氛帶著走。
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

手搖杯「Drinkstore水雲朵」是許多飲料控推薦的人氣奶茶之一，這次特別聯名「原小子金剛」一起慶祝60週年，在9/22起推出2款新飲品，主推款「彩嚼輕檸四季青茶」，使用四季青茶加檸檬打造清新茶底，搭配全新配料「彩嚼」，以櫻花寒天、莓果寒天、荔枝椰果打造充滿果香的咀嚼口感。另一款「彩嚼四季厚奶青」更增添了Drinkstore厚奶韻味，不管是清茶控、還是奶茶控都能一次滿足。
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，本次Drinkstore水雲朵聯名活動，除了在門市飲品換上4款聯名限定紙杯之外，更推出10款周邊小物新品。其中包含4款聯名「環保陶瓷內層保溫杯」，已經典的綠色、黑色、金屬色設計，搭配環保陶瓷內層、以及不鏽鋼粗吸管，是飲料控必備的時尚小物。
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



針對飲料周邊，同步推出2款聯名「環保杯套」，以及2款聯名「露營雙用杯袋」，無論裝飲料、裝小物都方便。時尚穿搭配件也有「聯名斜背手機袋、聯名防潑水側背包」。自9/22起凡購買大杯飲品一杯可獲得一點，集滿5點起就能加購一款小物，在9/30起也於線上商城開賣，鐵粉一定要準時入手。
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 聯名飲品資訊

活動期間：2023/09/22起
飲品售價：
彩嚼輕檸四季春茶：售價$65／杯
彩嚼四季厚奶青：售價$65／杯
 

Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 聯名周邊資訊

供應方式：
9/22起，於Drinkstore水雲朵門市，購買大杯飲品一杯可獲得一點，集滿5點起可用優惠價加購一款周邊。
9/30起，於線上商城開賣。

品項及價格：
環保陶瓷內層保溫杯（共4款）：
門市點數加購：5點+$599、10點+$499
官方購物網售價：$650／個

環保杯套（共2款）：
門市點數加購：5點+$169／個、10點+$129／個
官方購物網：$199／個

露營雙用杯袋（共2款）：
門市點數加購：5點+$219／個、10點+$179／個
官方購物網：$249／個

聯名斜背手機袋：
門市點數加購：5點+$249／個、10點+$209／個
官方購物網：售價$320／個


聯名防潑水側背包：
門市點數加購：5點+$499／個、10點+$449／個
官方購物網：售價$599／個

詳細活動規範及供應情形，依 Drinkstore水雲朵 官方公告為準。

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#飲料
morechevron_right
文章關鍵字
DrinkStore水雲朵 飲料 原子小金剛 手搖杯 more
延伸閱讀

珍煮丹霜淇淋買一送一！7-ELEVEN「加點蜜桃霜淇淋」聯名珍煮丹開賣，再加碼COLDSTONE「黑糖QQ牛奶冰淇淋」隱藏版口味衝小七。

 編輯 張人尹

雙腰內豬排88元！日系豬排名店「吉豚屋Katsuya」歡慶八週年推出「腰內豬排二入」88元饗樂價，要讓豬排控吃到、賺到。

 編輯 李維唐

珍煮丹黑糖粉粿喝起來！珍煮丹新品「波波粿粿鮮奶茶」3款新品開賣，聯名hahababy「珍煮丹環保杯、晴雨傘」5款周邊搶先看。

 編輯 張人尹

史上最厭世的貓來了！夏日感滿點的清爽哈味，Mr.Wish和加菲貓推出的限定飲品「橘哈啵啵x綠哈啵啵」今夏就哈這一味。

 Walker新發現

中壢人喝茶魔！手搖杯南霸天「茶の魔手」中壢福州店8/13正式開幕，期間限定「飲料買3送1」中壢人茶魔喝起來。

 編輯 張人尹
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 張人尹

編輯 張人尹
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 張人尹最新文章

morechevron_right

COUPON

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up