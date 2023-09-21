原子小金剛手搖杯！Drinkstore水雲朵「原子小金剛60週年」飲料新品、聯名周邊搶先看，帥翻「原子小金剛杯」鐵粉要入手。

帥翻「原子小金剛手搖杯」太潮了！連鎖手搖杯「Drinkstore水雲朵」是許多飲料控的隱藏版口袋清單，這次為了慶祝日本的經典作品「原子小金剛Astro Boy動畫版」60週年，特別推出2款新飲料、10款新周邊，飲料控的童年回憶殺，鐵粉一定要通通入手。



推薦閱讀：一沐日出周邊！超夯手搖杯「一沐日」11週年限定推出竹香禮盒，招牌必喝「逮丸奶茶」變成香水、香氛帶著走。







手搖杯「Drinkstore水雲朵」是許多飲料控推薦的人氣奶茶之一，這次特別聯名「原小子金剛」一起慶祝60週年，在9/22起推出2款新飲品，主推款「彩嚼輕檸四季青茶」，使用四季青茶加檸檬打造清新茶底，搭配全新配料「彩嚼」，以櫻花寒天、莓果寒天、荔枝椰果打造充滿果香的咀嚼口感。另一款「彩嚼四季厚奶青」更增添了Drinkstore厚奶韻味，不管是清茶控、還是奶茶控都能一次滿足。







除此之外，本次Drinkstore水雲朵聯名活動，除了在門市飲品換上4款聯名限定紙杯之外，更推出10款周邊小物新品。其中包含4款聯名「環保陶瓷內層保溫杯」，已經典的綠色、黑色、金屬色設計，搭配環保陶瓷內層、以及不鏽鋼粗吸管，是飲料控必備的時尚小物。





Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 聯名飲品資訊

針對飲料周邊，同步推出2款聯名「環保杯套」，以及2款聯名「露營雙用杯袋」，無論裝飲料、裝小物都方便。時尚穿搭配件也有「聯名斜背手機袋、聯名防潑水側背包」。自9/22起凡購買大杯飲品一杯可獲得一點，集滿5點起就能加購一款小物，在9/30起也於線上商城開賣，鐵粉一定要準時入手。

活動期間：2023/09/22起

飲品售價：

彩嚼輕檸四季春茶：售價$65／杯

彩嚼四季厚奶青：售價$65／杯



Drinkstore水雲朵Ｘ原子小金剛 聯名周邊資訊

供應方式：

9/22起，於Drinkstore水雲朵門市，購買大杯飲品一杯可獲得一點，集滿5點起可用優惠價加購一款周邊。

9/30起，於線上商城開賣。



品項及價格：

環保陶瓷內層保溫杯（共4款）：

門市點數加購：5點+$599、10點+$499

官方購物網售價：$650／個



環保杯套（共2款）：

門市點數加購：5點+$169／個、10點+$129／個

官方購物網：$199／個



露營雙用杯袋（共2款）：

門市點數加購：5點+$219／個、10點+$179／個

官方購物網：$249／個



聯名斜背手機袋：

門市點數加購：5點+$249／個、10點+$209／個

官方購物網：售價$320／個



聯名防潑水側背包：

門市點數加購：5點+$499／個、10點+$449／個

官方購物網：售價$599／個



詳細活動規範及供應情形，依 Drinkstore水雲朵 官方公告為準。