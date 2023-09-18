一沐日出周邊！超夯手搖杯「一沐日」11週年限定推出竹香禮盒，招牌必喝「逮丸奶茶」變成香水、香氛帶著走。
紅遍全台的在地手搖杯「一沐日」，以一杯富有台灣特色的「逮丸奶茶」掀起一波熱潮，迷你版的「草仔粿」變成手搖杯配料，不管是香氣、口感都讓飲料控狂推。這次「一沐日」為了慶祝11週年，特別推出限定版「竹香禮盒」，把超高人氣「逮丸奶茶」變成伴手禮，打造專屬香水、香氛片，還有質感茶包，飲料控一定要收藏。
推薦閱讀：中山站隱藏版手搖杯！貓下去X VANS「萬斯冰菓室」快閃店插旗中山站，3大復古飲料、潮流公仔攤位一次看。
夯遍飲料控的「一沐日」，特色飲品「逮丸奶茶」直接把台灣在地的經典甜品「草仔粿」做成珍珠般大小，變成手搖杯配料，淡淡草香在門市內聞得到、在飲料裡也喝得到，擄獲許多飲料控，也成為推薦觀光客、推薦外國人的必喝飲料之一。這次一沐日就以此為靈感，推出11週年限定「竹香禮盒」，把重要的「香氣」元素變成禮盒，內容包含「逮丸ㄟ芳針管香、小清新竹香氛片、日月潭紅茶茶包」，打造沈浸式的香氣享受。
其中「逮丸ㄟ芳針管香」包含「11竹茶香、728竹清香、1020茶清香」共3管不同風味的攜帶式香水，以竹子、茶香為主調。「小清新竹香氛片」則可用放在車上、衣櫃或抽屜裡，在日常空間增添清新的竹子香氣。此外，禮盒中同時搭配「日月潭紅茶禮盒3盒」，採沖泡式茶包設計，更方便送人，或是隨身攜帶、隨時開喝。
一沐日11週年限定 竹香禮盒
內容物：逮丸ㄟ芳針管香1盒（共3支）＋小清新竹香氛片3片＋日月潭紅茶禮盒3盒（1盒6包）
預購優惠價：NT $999（原價 NT $1,280）
專屬預購連結：https://noder.tw:4040/#/（搶先成為一沐日會員即可下單購買）
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
延伸閱讀
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 迪士尼控搶周邊！環島之星列車「史迪奇盲盒、火車明信片」新周邊開賣，易遊網再加碼「每人現折1500元」搭環島之星列車拍美照。
- 威秀電影票買2送1！鐵粉敲碗「新店裕隆城威秀影城」9/28強勢開幕，會員先搶「IMAX電影買2送1、免費電影票抽獎」新店約會要衝。
- 早餐控潮起來！貳樓聯手QUEEN SHOP推出「酥脆醋溜雞球捲餅」早午餐開賣，再加碼超萌「班尼蛋T恤」早午餐控要入手。
- 13間三重美食地圖！新北大都會公園「13間三重美食」口袋名單吃一輪，超夯「㒭咖啡、稅捐處豆花、今大魯肉飯」衝三重吃起來。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw