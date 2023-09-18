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一沐日出周邊！超夯手搖杯「一沐日」11週年限定推出竹香禮盒，招牌必喝「逮丸奶茶」變成香水、香氛帶著走。

2023-09-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：一沐日 人氣：941
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編輯 張人尹

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紅遍全台的在地手搖杯「一沐日」，以一杯富有台灣特色的「逮丸奶茶」掀起一波熱潮，迷你版的「草仔粿」變成手搖杯配料，不管是香氣、口感都讓飲料控狂推。這次「一沐日」為了慶祝11週年，特別推出限定版「竹香禮盒」，把超高人氣「逮丸奶茶」變成伴手禮，打造專屬香水、香氛片，還有質感茶包，飲料控一定要收藏。

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3間手搖杯珍奶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
一沐日11週年限定 竹香禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

夯遍飲料控的「一沐日」，特色飲品「逮丸奶茶」直接把台灣在地的經典甜品「草仔粿」做成珍珠般大小，變成手搖杯配料，淡淡草香在門市內聞得到、在飲料裡也喝得到，擄獲許多飲料控，也成為推薦觀光客、推薦外國人的必喝飲料之一。這次一沐日就以此為靈感，推出11週年限定「竹香禮盒」，把重要的「香氣」元素變成禮盒，內容包含「逮丸ㄟ芳針管香、小清新竹香氛片、日月潭紅茶茶包」，打造沈浸式的香氣享受。
3間手搖杯珍奶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
一沐日11週年限定 竹香禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中「逮丸ㄟ芳針管香」包含「11竹茶香、728竹清香、1020茶清香」共3管不同風味的攜帶式香水，以竹子、茶香為主調。「小清新竹香氛片」則可用放在車上、衣櫃或抽屜裡，在日常空間增添清新的竹子香氣。此外，禮盒中同時搭配「日月潭紅茶禮盒3盒」，採沖泡式茶包設計，更方便送人，或是隨身攜帶、隨時開喝。
一沐日11週年限定 竹香禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
一沐日11週年限定 竹香禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

一沐日11週年限定 竹香禮盒

內容物：逮丸ㄟ芳針管香1盒（共3支）＋小清新竹香氛片3片＋日月潭紅茶禮盒3盒（1盒6包）
預購優惠價：NT $999（原價 NT $1,280）
專屬預購連結：https://noder.tw:4040/#/（搶先成為一沐日會員即可下單購買）

 

 

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