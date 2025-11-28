公館聖誕季11月29日開幕免費入園！自來水園區史努比打卡點與商圈優惠全攻略。

今年冬季台北最受期待的公館聖誕季正式登場，首日免費入園加碼熱飲與街頭表演，園區打造史努比造景與商圈折價券活動，吸引情侶與家庭安排冬日行程。
隨著時序步入年底，台北街頭的耶誕氛圍逐漸轉濃，位於公館的自來水園區每年都會舉辦盛大的慶典，早已成為台北市民冬日不可或缺的記憶拼圖。今年的公館聖誕季將於11月29日週六正式點燈啟動，這場結合了百年古蹟、浪漫光影與超人氣卡通角色的活動，不僅僅是一場視覺盛宴，更是一次串聯在地文化與商圈活力的深度生活體驗，讓民眾在微涼的冬夜裡，能感受到最熾熱的佳節暖意。
首日限定免費入園與熱飲暖身
活動開幕當天也就是11月29日週六，主辦單位祭出了極具誠意的開幕禮遇，當日自來水園區將全面開放民眾免費入園，打破了購票的門檻，讓無論是大家庭還是情侶檔都能輕鬆入場。除了免門票的優惠外，現場更準備了限量現煮的黑咖啡與熱奶茶，讓民眾在欣賞美景的同時也能溫暖手心。根據園區規劃，熱飲兌換券將分別於當日上午10點50分、下午2點50分以及傍晚5點50分在入園廣場發放，民眾領取號碼牌後即可在整點時段憑券兌換。在街頭藝人的悠揚樂聲中，手捧一杯熱飲漫步於園區，無疑是開啟週末假期的最佳方式。
史努比進駐自來水園區打造夢幻打卡點
今年的公館聖誕季在視覺呈現上別具巧思，除了既有的巴洛克式建築與華麗聖誕樹相互輝映外，更讓人驚喜的是邀請了國際知名的卡通明星史努比與他的好友糊塗塌客驚喜現身。這些可愛的角色並非單調地展示，而是巧妙地散落在園區的各個角落，等待著遊客去發掘。對於親子遊客而言，這是一場充滿樂趣的尋寶遊戲；對於情侶來說，則是增進感情的互動時光。當夜幕低垂，民眾還可以沿著步道漫步至蓄水池上方，眺望台北南區的萬家燈火，在光影交錯間感受城市獨有的浪漫氛圍，這裡絕對是今年冬日最適合告白與約會的秘密基地。
串聯公館商圈優惠與豐富抽獎活動
自來水公園 公館聖誕季
活動時間：11/29 至 12/31
活動內容：
．11/29 免費入園
．11/29 免費熱飲，每場咖啡與奶茶各50份，於10:50、14:50、17:50 發放號碼牌，11:00、15:00、18:00 可領取
．開幕日多組街頭藝人表演
．園區聖誕造景、史努比與糊塗塌客角色拍照集章
．購票入園即贈 1 份公館商圈消費折價券，可至合作店家使用
．消費拍照上傳可參加抽獎，有遊戲機、藍牙耳機、氣炸烤箱等獎項
營業時間：每週二至週日09:00-20:00（最後售票至19:00），週一休園
票價：全票50元、優待票25元，6歲以下及65歲以上免費
地址：台北市中正區思源街1號（近永福橋旁）
若想安排更多年末行程，可進一步參考台北其他聖誕燈區與熱門拍照景點
