老闆來一盤兔兔壽司！超萌小土匪「卡娜赫拉的小動物」這次在赤峰街打造迴轉壽司主題快閃店，除了搬來1:1比例的迴轉壽司台之外，還有超多壽司主題周邊、實用小物，窩客島幫你推薦11款本次快閃店必搶小物，鐵粉週末先衝中山站朝聖。



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這次「卡娜赫拉的小動物迴轉壽司快閃店」一大拍照點，就是店中間的超擬真「旋轉壽司台」，其中有三隻「小喵喵三職人」化身壽司師傅，雖然不能拿取旋轉中的壽司，但壽司台可以入座拍照，粉絲也一定要先搶買「P助與粉紅兔兔」的蝦壽司、鮪魚壽司、鮭魚卵壽司，以及疊雙層的玉子燒壽司等玩偶，一起在桌前拍超萌情境照。







除了可愛壽司玩偶之外，快閃店內還有食物、壽司主題的「壽司店風茶杯、食物手機貼紙、壓克力夾」等小物，通通都是本次壽司主題圖素，還有服飾配件「刺繡鴨舌帽、上衣」以及「托特包、牛仔側背包」等實用包款，粉絲就是要帶出門耍可愛。





卡娜赫拉的小動物「慢悠悠 迴轉壽司樂園」快閃店

如果要買特別的紀念小物，在迴轉壽司快閃店展場中也推薦「限定明信片、壽司主題扭蛋」，很適合當成伴手禮送人，此外還有療癒可愛的「壽司主題挖耳棒」，超萌日本風情，通通都不能錯過，卡娜鐵粉們一定要準時衝快閃店朝聖、爆買一波。

活動期間：2024/3/1(五)-3/24(日)12:00 - 20:00

活動地點：台北市大同區赤峰街41巷9號 0% TAIPEI

推薦周邊：

壽司絨毛玩偶：870-1390元

托特包：1220元

壽司店風茶杯：700元

手機貼紙：180元

壓克力鑰匙圈：210元

限定明信片：70元

挖耳棒：140元

玻璃吊飾：250元



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