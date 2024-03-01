韓國超萌矮袋鼠Dinotaeng系列，近年在台灣大量圈粉，只要有Dinotaeng周邊的地方，通通賣爆、搶爆。這次7-ELEVEN針對春季推出浪漫的「高雄櫻花季」，特別推出獨家「樂事X Dinotaeng絨毛公仔」，買洋芋片讓你抽超萌Quokka袋鼠公仔，只要99元鐵粉一定要先衝。



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7-ELEVEN在春季特別打造音樂節「高雄櫻花季」，並且同步在3/6起，於全台7-ELEVEN推出櫻花主題新品系列，包含櫻花美食、櫻花飲品通通都有。其中一定要先搶「樂事X Dinotaeng絨毛公仔」，買4件樂事指定商品，就能用99元加購一個，採盲抽方式供應，總共有6款Quokka袋鼠公仔隨機出貨，粉絲一定要拼手氣抽隱藏版。







除此之外，7-ELEVEN也在全台推出櫻花季限定美食，主推CITY CAFE新品「莓好光櫻心凍風味飲」系列，以酸甜草莓果肉、搭配櫻花風味果凍，推出「莓好光櫻心凍拿鐵、莓好光櫻心凍紅茶」2款選擇，新品優惠第二杯7折。為了讓人感受到櫻花季的浪漫，全台飲品換上櫻花限定杯，同時在「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡門市，也免費升級限量粉紅櫻花拉花，打造最夢幻的櫻花季喝法。





7-ELEVEN 樂事X Dinotaeng新品

櫻花美食的部分，在7-ELEVEN門市推出櫻花主題的「繽紛花漾壽司組」，以及甜點「荔枝玫瑰乳酪貝果、草莓餅乾甜甜圈、楓糖奶霜鬆餅、櫻花草莓風味提拉米蘇杯、櫻花草莓風味奶酪杯」，不管是出門野餐、還是在辦公室享受下午茶，通通很可以。

樂事X Dinotaeng絨毛公仔(共6款，款式隨機)

活動期間：2024/3/6-2024/4/2

活動方式：買樂事50元指定品項任4件+99元即可加購Dinotaeng 絨毛公仔1盒。



7-ELEVEN春日新飲品推薦

上市日期：2024/3/6

售價：

CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵(22oz)：85元

CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶：75元



優惠活動：

1、自3月6日至3月19日CITY CAFE大杯以上第2杯7折。

2、自3月6日到4月2日，CITY PRIMA精品咖啡販售門市推出「春暖花開」活動，期間享中杯精品美式/精品拿鐵任選2杯99元優惠。

3、全台21間「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡，自3月6日到4月2日期間歡慶櫻花季，購買不可思議拿鐵系列飲品，皆可免費升級限量粉紅櫻花拉花；購買不可思議全系列飲品任一杯，即可以49元優惠價加購春夏限定新色品牌皮質杯套 (原價99元/個)。



7-ELEVEN櫻花季新品

活動期間：2024/3/6-2024/4/2

推薦商品：

繽紛花漾壽司組：79元

荔枝玫瑰乳酪貝果：49元

草莓餅乾甜甜圈：42元

櫻花草莓風味提拉米蘇杯：59元

櫻花草莓風味奶酪杯：45元



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