芋頭控真的等不及了！有網友分享7-ELEVEN神級口味「芋頭牛奶霜淇淋」即將回歸，還沒等到官方證實，就讓許多芋頭控拉板凳「在線等」，敲碗小七快快開賣。在等待芋頭牛奶霜淇淋的時候，窩客島也帶你喝隱藏版「7-11芋頭牛奶」壓壓驚。



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▲圖片為7-ELEVEN在2019年推出的「芋香霜淇淋」，非本次新品。



7-ELEVEN在2019年推出的「芋香霜淇淋」，讓全台芋頭控掀起話題，主打使用台灣芋頭打造濃郁香氣、綿密口感。近期自從7-ELEVEN霜淇淋系列重新大規模販售後，「芋香霜淇淋」也是近期讓許多芋頭控敲碗、期待回歸的霜淇淋口味。



▲圖片為7-ELEVEN在2019年推出的「芋香霜淇淋」，非本次新品。



在等到7-ELEVEN官方確認「芋頭霜淇淋」何時回歸之前，芋頭控還可以先喝7-ELEVEN隱藏版「芋頭牛奶」！在7-ELEVEN限定門市設有「果汁BAR」現打果汁服務，其中販售新鮮現打的「芋頭牛奶」使用檳榔心芋頭、瑞穗鮮乳，打造綿密口感，天冷也有「熱芋頭牛奶」可以選擇。除此之外，7-ELEVEN現做飲品的「CITY PEARL」系列，也同步提供「芋見想泥歐蕾」，以大甲芋泥、鮮奶、芋圓搭配，更讓芋頭控喝到豐富口感。







7-ELEVEN 芋頭系列販售資訊

芋頭牛奶霜淇淋

販售日期：待7-ELEVEN官方公告



果汁BAR「芋頭牛奶」

販售通路：設有果汁BAR之7-ELEVEN門市

門市查詢：https://walkr.tw/AOwLqKgJ

售價：89元/杯（冰、熱）



CITY PEARL「芋見想泥歐蕾」

販售通路：7-ELEVEN門市

售價：85元/杯（冰、熱）



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。



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