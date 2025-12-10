7-11史努比抽抽樂來了！7款史努比周邊隨機抽，奧拉夫抱枕毯 史努比折疊靠墊超萌。

7-11全新SNOOPY抽抽樂系列，即日起正式開抽，總共7款獎項每抽320元，有機會抽到奧拉夫收納抱枕毯、狗屋造型收納桶、陶瓷便當盒等史努比萌系周邊。

▲7-11推出SNOOPY抽抽樂系列每抽320元，集結超實用的奧拉夫抱枕毯、保溫壺等多達7種可愛品項。



▲奧拉夫收納抱枕毯，粉絲窩進7-11的柔軟SNOOPY世界。





史努比抽抽樂在小七！7-11這次推出超人氣的SNOOPY抽抽樂系列，讓你的日常生活充滿療癒幸福感，這次總共帶來7種實用又可愛的SNOOPY家族商品等著你帶回家，每抽只要320元就能隨機獲得一個驚喜品項，從讓你窩進柔軟世界的收納抱枕毯，到冬天必備的暖暖保溫壺，最終賞更是可以調節角度的歐歐睏靠墊，讓史努比可以在全台超過500間7-11抽起來。

居家療癒必備，享受窩心柔軟世界

▲7-11兄弟聚會大浴巾，洗完澡包著SNOOPY最療癒。

日常小物都可愛，連抽衛生紙都享受

7-11這次的SNOOPY抽抽樂系列中，帶來許多能讓粉絲們窩在家的療癒好物，320元就能抽一款，總共有7種獎項搭配一個最後賞。本次抽抽樂商品包含多款居家療癒小物，其中A賞「奧拉夫收納抱枕毯」，讓你回家就能直接窩進柔軟舒適的世界，D賞「兄弟聚會大浴巾」柔軟舒適超實用。

這次SNOOPY抽抽樂系列也將可愛延伸到日常中的小細節，讓粉絲們的生活更有樂趣，可愛的C賞「狗屋造型收納桶」還原漫畫中史努比的紅色狗屋超可愛。F賞「面紙套」一共有四款，每一款都萌力滿分，正反面都有可愛圖案，連抽衛生紙都變成一種享受。特別的是，這次還有一款最終賞「歐歐睏靠墊」，買到最後一個獎項就能免費送，它能調節角度也能輕鬆收納，絕對是陪你舒服放鬆一整天的最佳夥伴。



▲7-11狗屋造型收納桶，打造粉絲專屬的Snoopy可愛小屋。

外出辦公好幫手，SNOOPY隨時陪伴你

除了居家用品，這次7-11也準備了許多實用的外出小物，讓SNOOPY家族隨時都能陪伴粉絲們，像是B賞「暖暖保溫壺」有正反面兩種圖案，讓你在冬天無論辦公或出遊，手心都能隨時帶著溫熱的幸福。E賞「陶瓷便當盒」也有兩種圖案，讓你的午餐時光也能有可愛陪伴，另外G賞的「絨毛束口袋」手感毛茸茸，四款角色造型超可愛，可放小物，出門隨身攜帶超方便，讓SNOOPY跟你趴趴走。



▲絨毛束口袋超方便，讓SNOOPY陪粉絲一起在7-11趴趴走。



▲可愛的最終賞「歐歐睏靠墊」，它能調節角度也能輕鬆收納。





7-11 SNOOPY抽抽樂活動資訊

活動期間：2025/12/10起，每間門市抽完為止。

店庫清單：官方清單

售價：每抽320元

獎項：

A賞 奧拉夫收納抱枕毯

B賞 暖暖保溫壺

C賞 狗屋造型收納桶

D賞 兄弟聚會大浴巾

E賞 陶瓷便當盒

F賞 面紙套（4款）

G賞 絨毛束口袋（4款）

最終賞 歐歐睏靠墊

可愛史努比周邊小物 史努必控必收

