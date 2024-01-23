抱歉了錢錢，史努比懶骨頭太可愛！近期在超夯也能玩「一番賞」，讓許多粉絲們只是下樓買飲料，都可以買到剁手手，這次在7-ELEVEN推出全新「史努比抽抽樂一番賞」，總共7款獎項、加上一個「最後賞」，全台7-ELEVEN在1/29起正式開賣，窩客島帶你先看一波。



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全新登場「史努比抽抽樂一番賞」，本次獎項主要以紅黑黃色系復古設計，打造7+1款實用系生活小物，最大獎A賞「史努比懶骨頭」集結多個人氣角色，以拼接方式打造活潑感。B賞「30cm絨毛玩偶」反戴帽子造型超俏皮，而C賞「裁型史努比帆布包」更是實用系外出必備小物。







針對居家商品系列，還有D賞「雙面抱枕」有圓形、方形2款設計，E賞則是半圓形「史努比絨毛地墊」，放房門口剛剛好。此外還有F賞「史努比絨毛大頭伸縮吊飾」、G賞「史努比不鏽鋼餐具」，無論抽到哪一款通通都可愛。





7-ELEVEN 史努比抽抽樂一番賞

本次「史努比抽抽樂一番賞」每抽300元，可隨機獲得一款周邊小物，越大獎抽中機率越低，此外，只要將把最後一張抽獎券買走，還能加碼獲得隱藏版獎項「最後賞」史努比摺疊推車，同樣以紅黑色設計，可折疊收納，史努比控準時衝小七買起來。

開賣時間：2024/01/29

活動內容：每抽300元，可隨機獲得一款周邊小物。買下最後一張抽抽樂，可加碼獲得「最後賞」。

活動獎項：

A賞：史努比懶骨頭

B賞：30cm絨毛玩偶

C賞：裁型史努比帆布包

D賞：雙面抱枕

E賞：史努比絨毛地墊

F賞：史努比絨毛大頭伸縮吊飾

G賞：史努比不鏽鋼餐具

最後賞：史努比摺疊推車



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。