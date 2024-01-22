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卡娜赫拉恐龍娃娃！KHTOY旗鑑館龍年玩偶萌系開賣，180公分長龍抱枕、卡娜赫拉恐龍、哥吉拉娃娃買爆。

2024-01-22 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：KHTOY 人氣：852
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編輯 張人尹

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可愛系龍年春節小物買起來！嘉義「KHTOY 絨毛玩偶旗艦館」堪稱是玩偶界的IKEA，超大賣場中集結各式IP角色，販售各種玩偶、抱枕等周邊小物，無論是什麼粉絲，走進去都會買到剁手手才能出來。這次特別針對2024龍年推出專屬周邊，超萌180公分長龍抱枕、卡娜赫拉恐龍、哥吉拉娃娃，帶你先逛一輪。

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KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 春節新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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KHTOY這次針對龍年話題，特別在嘉義的旗艦館現場，限定開賣「LONG 龍抱喜福袋」，其中包含長達 180cm的「長龍抱枕」，總共紅、綠、藍三款隨機，分別代表龍富貴、龍健康、龍出運，讓人當靠枕超實用。在福袋中還有一張好運抽獎卡，有機會抽中 IPhone 15 PRO、65吋大電視、 dyson吸塵器等，福袋限量6000 個，讓人春節直接抱一條龍超吸睛。
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 春節新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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除了門市限定限定福袋之外，KHTOY線上、線下同步開賣多款「龍年」限定周邊，超萌「卡娜赫拉的小動物」穿上恐龍造型服裝，除了在門市有專屬打卡點之外，同步開賣超萌恐龍新商品「恐龍盲盒、碗龍玩偶、恐龍肉肉玩偶、恐龍圓筒枕」等周邊小物，鐵粉又要被小土匪搶錢包。
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 春節新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，KHTOY也針對龍年超應景「哥吉拉」系列推出圓筒抱枕、哥吉拉玩偶、頭型玩偶等周邊小物。同時，在KHTOY旗艦館憑當日發票金額，可兌換超萌「好運龍零錢包」、橘子或花生造型的「福氣小吊飾」等周邊小物，打造衝節最萌小配件。
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 春節新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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KHTOY 絨毛玩偶旗艦館

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路 6-6 號 
KHTOY 官網：https://www.khtoy.com.tw/
KHTOY 絨毛玩偶旗艦館 春節新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

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