Youtube超呆萌影片系列「我的爸爸是條龍」，即日起在新店打造龍年最應景、最呆萌快閃店，自1/17-3/3期間限定免費入場，神還原動畫裡的「龍爸」一家人，有3米長的龍爸氣偶、160公分長的龍型抱枕，以及龍年應景周邊小物系列，呆萌模樣讓人一秒被圈粉。



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「我的爸爸是條龍」以可愛逗趣的畫風，描繪暖男「龍爸」與人類媽媽、兒子的日常生活，這次快閃店更呼應龍年主題，在快閃店打造「紅通通燈籠、福字春聯、金元寶等元素」等春節氣氛的打卡點，以及3米長、2米高的「龍爸」立體氣偶，讓人打卡拍照超可愛。







周邊小物的部分，首推160公分「龍爸」長型抱枕，把呆萌表情神還原，還有「龍年」龍爸身體環繞「福」字春聯吊飾，整區幫粉絲開運招財。此外，還有「龍爸Ｑ版龍娃娃、暖手抱枕、眼罩、帆布袋、玻璃杯、雙層隔熱玻璃保鮮盒」等日常周邊小物，擺在家、擺辦公室都可愛。





我的爸爸是條龍 快閃店

除此之外，在快閃店中也引進拍貼機、「印章、鑰匙圈、易拉扣」扭蛋機，以及MyMoji3D太空艙互動攝影棚，打造專屬賀年3D動態line貼圖。還有「賀歲大型投影電影院」用大螢幕觀賞「我的爸爸是條龍」動畫系列，週末放空耍廢很可以。

活動期間：2024/01/17-03/03

活動地點：新店裕隆城（新北市新店區中興路三段70號5F）