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最呆萌龍年快閃店！動畫「我的爸爸是條龍」快閃店插旗新店裕隆城，160公分長「龍爸」長型抱枕太可愛。

2024-01-17 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：我的爸爸是條龍快閃店 人氣：529
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編輯 張人尹

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Youtube超呆萌影片系列「我的爸爸是條龍」，即日起在新店打造龍年最應景、最呆萌快閃店，自1/17-3/3期間限定免費入場，神還原動畫裡的「龍爸」一家人，有3米長的龍爸氣偶、160公分長的龍型抱枕，以及龍年應景周邊小物系列，呆萌模樣讓人一秒被圈粉。

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我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

「我的爸爸是條龍」以可愛逗趣的畫風，描繪暖男「龍爸」與人類媽媽、兒子的日常生活，這次快閃店更呼應龍年主題，在快閃店打造「紅通通燈籠、福字春聯、金元寶等元素」等春節氣氛的打卡點，以及3米長、2米高的「龍爸」立體氣偶，讓人打卡拍照超可愛。
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

周邊小物的部分，首推160公分「龍爸」長型抱枕，把呆萌表情神還原，還有「龍年」龍爸身體環繞「福」字春聯吊飾，整區幫粉絲開運招財。此外，還有「龍爸Ｑ版龍娃娃、暖手抱枕、眼罩、帆布袋、玻璃杯、雙層隔熱玻璃保鮮盒」等日常周邊小物，擺在家、擺辦公室都可愛。
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



除此之外，在快閃店中也引進拍貼機、「印章、鑰匙圈、易拉扣」扭蛋機，以及MyMoji3D太空艙互動攝影棚，打造專屬賀年3D動態line貼圖。還有「賀歲大型投影電影院」用大螢幕觀賞「我的爸爸是條龍」動畫系列，週末放空耍廢很可以。
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
我的爸爸是條龍 快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

我的爸爸是條龍 快閃店

活動期間：2024/01/17-03/03
活動地點：新店裕隆城（新北市新店區中興路三段70號5F）

 

 

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