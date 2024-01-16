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Kitty達摩存錢筒萌爆！7-ELEVEN預購「3個卡通存錢筒」Hello Kitty達摩、卡娜赫拉、我不是胖虎龍年限定開賣。

2024-01-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：917
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編輯 張人尹

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想要存錢，先買到剁手手！為了讓粉絲們在新的一年有「儲蓄」好習慣，7-ELEVEN預購推出3款超萌「卡通存錢筒」系列，包含日系風格Hello Kitty達摩，還有呆萌系「卡娜赫拉」龍年存錢筒，以及超有梗「我不是胖虎 龍盤虎踞」存錢筒，讓粉絲們還沒存到錢，就先買到剁手。

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7-ELEVEN 存錢桶新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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2024龍年推薦存錢筒系列，首推可愛教主「Hello Kitty」達摩系列存錢筒，總共推出紅色、粉色、紫色、黑色共4款顏色選擇，每一顆存錢筒搭配一個紅色坐墊超精緻，除了11公分的存錢筒之外，還有縮小版7公分的「達摩小擺飾」可以搭配，一大一小放在桌上超可愛。
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可愛系存錢桶首推「卡娜赫拉的小動物」龍年存錢筒新品，超萌P助、粉紅兔兔各自換上金龍的頭套造型，手裡分別拿著「吉、祥」二字的扇子，更讓人想要收集整套，當成辦公桌的左右護法。本系列除了存錢筒之外，還有卡娜赫拉的小動物「分隔收納盒、飲料提袋」，讓人在家裝糖果、外出喝飲料都方便。
7-ELEVEN 存錢桶新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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超有梗存錢筒「我不是胖虎 龍盤虎踞」新品，則是把「龍盤虎踞」用諧音梗的方式實體化，藍色的龍纏繞在呆萌的胖虎身上代表「龍盤」，而胖虎一臉厭世的拿著鋸子則是「虎踞（鋸）」，讓人會心一笑。胖虎系列新品還有春聯、紅包、鋪克牌、紀念幣等春節應景小物，讓人春節先衝小七掃貨。
7-ELEVEN 存錢桶新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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7-ELEVEN 存錢桶新品推薦
Hello Kitty達摩存錢筒

預購期間：2024/01/10-02/12
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我不是胖虎 龍盤虎踞存錢筒

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