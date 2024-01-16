想要存錢，先買到剁手手！為了讓粉絲們在新的一年有「儲蓄」好習慣，7-ELEVEN預購推出3款超萌「卡通存錢筒」系列，包含日系風格Hello Kitty達摩，還有呆萌系「卡娜赫拉」龍年存錢筒，以及超有梗「我不是胖虎 龍盤虎踞」存錢筒，讓粉絲們還沒存到錢，就先買到剁手。



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2024龍年推薦存錢筒系列，首推可愛教主「Hello Kitty」達摩系列存錢筒，總共推出紅色、粉色、紫色、黑色共4款顏色選擇，每一顆存錢筒搭配一個紅色坐墊超精緻，除了11公分的存錢筒之外，還有縮小版7公分的「達摩小擺飾」可以搭配，一大一小放在桌上超可愛。







可愛系存錢桶首推「卡娜赫拉的小動物」龍年存錢筒新品，超萌P助、粉紅兔兔各自換上金龍的頭套造型，手裡分別拿著「吉、祥」二字的扇子，更讓人想要收集整套，當成辦公桌的左右護法。本系列除了存錢筒之外，還有卡娜赫拉的小動物「分隔收納盒、飲料提袋」，讓人在家裝糖果、外出喝飲料都方便。





7-ELEVEN 存錢桶新品推薦

Hello Kitty達摩存錢筒

超有梗存錢筒「我不是胖虎 龍盤虎踞」新品，則是把「龍盤虎踞」用諧音梗的方式實體化，藍色的龍纏繞在呆萌的胖虎身上代表「龍盤」，而胖虎一臉厭世的拿著鋸子則是「虎踞（鋸）」，讓人會心一笑。胖虎系列新品還有春聯、紅包、鋪克牌、紀念幣等春節應景小物，讓人春節先衝小七掃貨。

預購期間：2024/01/10-02/12

預購方式：7-ELEVEN門市掃條碼預購、ibon預購

ibon預購路徑：寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他2

售價：599元/款



卡娜赫拉的小動物 龍年存錢筒

預購期間：2024/01/17-02/25

預購方式：7-ELEVEN門市掃條碼預購、ibon預購

ibon預購路徑：寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他2

售價：699元/個



我不是胖虎 龍盤虎踞存錢筒

預購期間：2024/01/10-02/18

預購方式：7-ELEVEN門市掃條碼預購

售價：888元/個



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