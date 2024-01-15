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麥當勞有Hello Kitty！2024春節限定「麥當勞Kitty包裝」台灣就有，春節回歸「紅豆派、金迎招財薯來堡」速食控終於等到。

2024-01-15 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：麥當勞 人氣：2,157
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編輯 張人尹

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不用羨慕國外，台灣也有麥當勞Hello Kitty包裝！台灣麥當勞為了慶祝農曆新年，自1/17起推出春節限定「Hello Kitty」7款餐點聯名包裝，除此之外，每年春節廣告超洗腦、速食控一定要吃的「金迎招財薯來堡」，以及人氣點心「紅豆派」同步回歸開賣，讓速食控提早享受過年氣氛。

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麥當勞 春節新品回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 春節新品回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

光是看到「麥當勞 金迎招財薯來堡」許多人腦中已經出現經典廣告聲音，每年春節回歸的「金迎招財薯來堡」系列，讓人在早餐時段之外也能吃到麥當勞薯餅，搭配濃郁黑胡椒醬打造微辣風味。這次「金迎招財薯來堡、金迎招財福堡」1/17起至2/27快閃回歸，速食控吃著吃著才有過年的感覺。
麥當勞 春節新品回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，麥當勞超人氣點心「紅豆派」同步1/17起回歸，使用香酥外皮包覆濃醇紅豆內餡，鐵粉敲碗就是等著吃這款。如果想要一次吃到所有新品，推薦買歡樂送限定「金迎招財全家餐」，包含2個薯來堡、紅豆派/蘋果派任選2個，以及30塊鷄塊分享盒、飲料2杯，另外也有精簡版「金迎招財分享盒」，可享飲料加購買一送一優惠。
麥當勞 春節新品回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，麥當勞更攜手可愛教主Hello Kitty，在1/17起推出7款限定包裝，超萌Hello Kitty抱著滿滿的金銀財寶，變成帶來好運財運的招財貓，包含新品「金迎招財薯來堡、金迎招財福堡」牛/雞有不同顏色包裝，而新品「紅豆派」也有專用紙盒、多人聚餐點「麥克鷄塊/鷄翅分享盒、麥脆鷄腿/鷄塊鷄腿分享盒」，如果自己吃也有「中杯冷飲杯、外帶紙袋」等限定包裝，等粉絲們收集。
麥當勞 春節新品回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
麥當勞 春節新品回歸 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

麥當勞 春節新品回歸

上市日期：2024/01/17-02/27，或售完為止。
回歸品項：
1、金迎招財薯來堡（牛/鷄）
單點100元、經典套餐165元。

2、金迎招財福堡（牛/鷄）：
單點90元、經典套餐155元。

3、金迎招財分享盒：
包含小分享盒（含 20塊鷄塊&大薯 /地瓜條任選*2 ） 、薯來堡*2（牛/鷄任選），共430元。凡購買即享加購指定飲品買一送一。

4、歡樂送限定「金迎招財全家餐」：
包含小分享盒（含 30塊鷄塊&大薯 /地瓜條任選 *1） 、薯來堡*2（牛/鷄任選）、38元冷飲*2、派*2（紅豆派/蘋果派任選），共635元。

5、紅豆派：單點39元。
 

麥當勞獨家 期間限定Hello Kitty包裝

活動期間：2024/01/17-02/27，或用完為止。
活動內容：凡購買指定產品，即可獲得麥當勞與Hello Kitty聯名的限定包裝，七款聯名包裝含：金迎招財薯來堡（牛/鷄）包裝、金迎招財福堡（牛/鷄）包裝、紅豆派盒、麥克鷄塊/鷄翅分享盒、麥脆鷄腿/鷄塊鷄腿分享盒、中杯冷飲杯、外帶紙袋。

詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。

 

 

 

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