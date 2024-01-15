不用羨慕國外，台灣也有麥當勞Hello Kitty包裝！台灣麥當勞為了慶祝農曆新年，自1/17起推出春節限定「Hello Kitty」7款餐點聯名包裝，除此之外，每年春節廣告超洗腦、速食控一定要吃的「金迎招財薯來堡」，以及人氣點心「紅豆派」同步回歸開賣，讓速食控提早享受過年氣氛。



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光是看到「麥當勞 金迎招財薯來堡」許多人腦中已經出現經典廣告聲音，每年春節回歸的「金迎招財薯來堡」系列，讓人在早餐時段之外也能吃到麥當勞薯餅，搭配濃郁黑胡椒醬打造微辣風味。這次「金迎招財薯來堡、金迎招財福堡」1/17起至2/27快閃回歸，速食控吃著吃著才有過年的感覺。





此外，麥當勞超人氣點心「紅豆派」同步1/17起回歸，使用香酥外皮包覆濃醇紅豆內餡，鐵粉敲碗就是等著吃這款。如果想要一次吃到所有新品，推薦買歡樂送限定「金迎招財全家餐」，包含2個薯來堡、紅豆派/蘋果派任選2個，以及30塊鷄塊分享盒、飲料2杯，另外也有精簡版「金迎招財分享盒」，可享飲料加購買一送一優惠。





同時，麥當勞更攜手可愛教主Hello Kitty，在1/17起推出7款限定包裝，超萌Hello Kitty抱著滿滿的金銀財寶，變成帶來好運財運的招財貓，包含新品「金迎招財薯來堡、金迎招財福堡」牛/雞有不同顏色包裝，而新品「紅豆派」也有專用紙盒、多人聚餐點「麥克鷄塊/鷄翅分享盒、麥脆鷄腿/鷄塊鷄腿分享盒」，如果自己吃也有「中杯冷飲杯、外帶紙袋」等限定包裝，等粉絲們收集。





麥當勞 春節新品回歸

上市日期：2024/01/17-02/27，或售完為止。

回歸品項：

1、金迎招財薯來堡（牛/鷄）

單點100元、經典套餐165元。



2、金迎招財福堡（牛/鷄）：

單點90元、經典套餐155元。



3、金迎招財分享盒：

包含小分享盒（含 20塊鷄塊&大薯 /地瓜條任選*2 ） 、薯來堡*2（牛/鷄任選），共430元。凡購買即享加購指定飲品買一送一。



4、歡樂送限定「金迎招財全家餐」：

包含小分享盒（含 30塊鷄塊&大薯 /地瓜條任選 *1） 、薯來堡*2（牛/鷄任選）、38元冷飲*2、派*2（紅豆派/蘋果派任選），共635元。



5、紅豆派：單點39元。



麥當勞獨家 期間限定Hello Kitty包裝

活動期間：2024/01/17-02/27，或用完為止。

活動內容：凡購買指定產品，即可獲得麥當勞與Hello Kitty聯名的限定包裝，七款聯名包裝含：金迎招財薯來堡（牛/鷄）包裝、金迎招財福堡（牛/鷄）包裝、紅豆派盒、麥克鷄塊/鷄翅分享盒、麥脆鷄腿/鷄塊鷄腿分享盒、中杯冷飲杯、外帶紙袋。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。