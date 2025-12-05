史努比雞蛋仔 史努比菠蘿油！史努比港味飲茶快閃店12/12華山登場，馬年史努比 燈牌盲盒必買。

史努比花生飲茶快閃店在華山展出，港式主題、馬年元素周邊小物、史努比造型雞蛋仔，史努比粉絲必衝年末快閃店活動。

史努比的粉絲要衝！全新主題「史努比花生飲茶快閃店」將於2025/12/12-2026/4/6登陸華山1914文創園區，這次快閃店融合了經典「花生漫畫」角色與港式茶飲風格，堆出港店造型周邊小物，現場更直接販售甜點「史努必造型雞蛋仔」讓粉絲們邊逛邊吃。同時更針對農曆新年，推出馬年主題全新周邊，讓粉絲們要打卡、要買爆。



▲史努比花生飲茶快閃店 於華山登場，帶來港式復古與馬年新氣象。



▲史努比花生飲茶快閃店 將以公仔、周邊，滿足史努比迷的視覺與味覺。





華山打造港味打卡牆：馬年主題公仔迎春

這次史努比快閃店現場特別設置主題充氣公仔，為迎接馬年，首先登場的是充滿喜氣的「馬年史努比充氣公仔」。更具創意的是，活動巧妙地將史努比、歐拉夫與港式美食結合，推出了趴在菠蘿油上的「史努比、歐拉夫菠蘿油充氣公仔」。這些可愛又充滿趣味的造型，為華山增添了獨特的港式可愛魅力，讓粉絲們從聖誕節、跨年，一路拍到農曆新年。



▲馬年史努比公仔在史努比花生飲茶快閃店，迎接新年喜氣。





獨家限定美食首發：療癒造型雞蛋仔必吃

本次「史努比花生飲茶快閃店」不只打卡點，更在限定美食上帶來驚喜，活動首度推出了獨家點心「史努比造型雞蛋仔」，將這款外酥內軟的經典港式點心，結合了花生漫畫角色的療癒造型，融合了史努比的萌感與港式點心的魅力，逛快閃店就能享受到專屬的港味下午茶。



▲史努比花生飲茶快閃店 首度推出史努比造型雞蛋仔，還有相關周邊小物。

港式飲茶周邊小物：霓虹燈與點心主題收藏

呼應港味主題，快閃店推出「港式飲茶」和「霓虹燈」主題日常小物，如趴在菠蘿油上的「花生飲茶玩偶吊飾」，提供史努比、歐拉夫、胡士托等三種角色造型。還有將經典港式霓虹燈設計搬回家的「花生漫畫磁吸小燈牌盲盒」，營造迷你港式霓虹街景。實用小物方面，包含以港式飲品為靈感的圓領短T，以及結合飲茶元素的燈心絨購物袋、金屬徽章等，讓粉絲將可愛港風融入日常穿搭。



▲史努比花生飲茶快閃店 推出港味吊飾與霓虹燈主題小物。



▲港式短T與購物袋在史努比花生飲茶快閃店 實用又充滿可愛設計。

迎接新年周邊特輯：財神與馬年主題必收

為迎接農曆新年，快閃店也準備了多款喜氣洋洋的限定周邊。必收的「花生漫畫財神爺/金元寶玩偶吊飾」，能幫粉絲財運加碼，招來好運。配合馬年生肖，這次也推新品「史努比騎木馬玩偶吊飾」與多種馬年裝扮的吊飾、玩偶與抱枕，馬年必備。此外，還有呆萌的柑桔造型吊飾，寓意「大吉大利」，擺滿一整籃超可愛，以及毛茸茸的寶寶系列造型玩偶，讓粉絲用滿滿的可愛與喜氣迎接嶄新的一年。



▲財神爺與馬年玩偶在史努比花生飲茶快閃店 為粉絲帶來招財喜氣。



▲史努比花生飲茶快閃店 柑桔造型小物與毛茸茸玩偶迎接嶄新一年。

史努比花生飲茶快閃店

地點： 華山 1914 文化創意產業園區中二館

日期： 2025/12/12 - 2026/4/6





▲菠蘿油公仔成史努比花生飲茶快閃店必買，充滿港式可愛風情。



▲史努比花生飲茶快閃店馬年玩偶，為粉絲帶來招財喜氣。



▲寶寶系列毛茸茸玩偶，史努比快閃店必買推薦。

