史努比鐵粉錢包不保！跨界聯名的「史努比x頂尖藝術大師期間限定快閃店」12/22起在華山快閃登場，這次特別把史努比結合日本浮世繪、西方世界名畫，打造超萌畫作展覽以及周邊小物，這次再搶先預告11款史努比必買周邊、史努比限定小物，鐵粉錢錢都準備好了。



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「史努比x頂尖藝術大師期間限定快閃店」由PEANUTS 本次攜手ARTiSTORY，結合藝術展出以及互動玩法，打造5大亮點特色，包含藝術氣息的「名畫藝廊」、走進名畫畫框拍照的「頂尖照相館」、每天限定客製化「客製化雷雕工藝」紀念小物，逛快閃店一定要搶。







同時，快閃店還有下午茶必備「點心派對」提供奶蓋咖啡、史努比造型雞蛋糕，逛累了直接吃起來、拍起來。除此之外，還有「史努比一番好運」一番賞抽獎，最大獎有機會獲得超萌「史努比55cm龍年限定達摩充氣玩偶」可愛到膨脹。





史努比聯名頂尖藝術大師期間限定快閃店

主辦單位也搶先預告多款必搶「史努比周邊小物」系列，把名畫變成「史努比大師鉅作系列海報」放在家裡當擺飾，或是縮小版「明信片套組」寄給好朋友，此外也有「馬克杯、鍋墊、杯墊、拼圖」等療癒小物，以及實用系上衣、手機殼、包袋等，還有一款超可愛「史努比大師鉅作磁鐵盲盒」199元就能入手，讓鐵粉通通想收藏。

活動日期：2023 年 12 月 22 日(五)~2024 年 4 月 8 日(一)

活動地點：台北市中正區八德路一段 1 號(中 2 館 1 樓)

開放時間：週一至週日 10:30-19:00 (除夕當天休館一天)

入場費用：免費入場



詳細活動規範及供應情形，依 史努比聯名頂尖藝術大師期間限定快閃店 官方公告為準。