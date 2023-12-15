好丘貝果新品是「漫畫口味」貝果！橘子集團旗下原創內容平台「beanfun! 漫畫星、文學星」，為了慶祝2週年，特別攜手文青最愛的「好丘Good Cho’s」，以超人氣IP作為靈感，推出聯名新品「莓莓三重奏」還有限量版套餐「超新星米奇林指南」，把超人氣小說、漫畫變成美食吃起來。



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這次beanfun! 漫畫星、文學星慶祝2週年，特別與「好丘Good Cho’s」合作推出全新貝果，以人氣漫畫《三個不結婚的女人》作為主題，推出限定版貝果「莓莓三重奏」，其中以天然紫薯粉代表穩重的大姊、麵體揉入苗栗大湖草莓乾及酸甜藍莓果粒，象徵光鮮亮麗的二姊，而內餡乳酪則是熱愛BL的腐女小妹，即日起至2024/01/31期間限定販售，在好丘信義店還有專屬打卡點、週年特展裝置可以拍。







特別的是，這次beanfun!與好丘更設計一款粉絲專屬「超新星米奇林指南」極限量套餐，前菜以《三個不結婚的女人》三姐妹設計「三女雞球」，湯品呼應《在我變成鬼之前》推出「阿嬤雞湯」，主餐則有超人氣《食屍鬼》暗黑哥德風的「奇味末日喪屍堡」或是《被選上的孩子》為領感的「被選上的餃子們」可以選擇，每一款都附上角色小卡，粉絲吃完也想帶回家。





在甜點的部分，則由《叛逆玩家》遊戲世界層層堆疊出一塊「層層地獄蛋糕」，飲品則以《看你聽的》5 組台灣樂團經典歌曲，設計對應的5款飲料，此外，每一道上菜前都搭配餐桌光影互動，讓人邊吃、邊拍、邊打卡。這一餐「超新星米奇林指南」在2024/01/06限定開放一場，自即日起至2023/12/31可以線上填寫預約，就有機會抽中25的體驗資格。

beanfun! 漫畫星、文學星 週年特展

活動官網：https://bean.fun/zLQV2

特展地點：好丘 Good Cho’s 信義店（台北市信義區松勤街 54 號）

展出時間：即日起至 2023/01/06



雙星年末大賞 - 超新星米奇林指南聯名餐點鑑賞餐會

餐會地點：好丘 Good Cho’s 信義店（台北市信義區松勤街 54 號）

預約期間：即日起至 2023.12.31

活動時間：2024/01/06



《三個不結婚的女人》x 好丘 Good Cho’s聯名莓莓三重奏貝果

販售價格：每顆 75 元

販售地點：全台好丘 Good Cho’s門市

販售期間：即日起至 2024/01/31



詳細活動規範及供應情形，依 beanfun! 官方公告為準。