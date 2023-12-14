週末衝華山野餐、逛市集、買插畫周邊！beanfun!「創作者神隊友」這次領軍5大萌寵系插畫角色「緩緩、起司貝爾、炸蝦狗狗、豆豆小売部、MYAOWL喵喔」，一起參加12/16-12/17華山「不然趣野餐」活動，在現場除了可以帶自家毛小孩一起野餐、逛市集，還有超可愛插畫周邊小物，加入IG再送限定版年曆，週末就帶著貓貓狗狗一起嗨。
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本次「不然趣野餐」活動於12/16-12/17在華山大草原登場，beanfun!「創作者神隊友」的5大插畫家，本次也在活動市集提供萌寵周邊商品、以及專屬汪喵主人們的實用產品，其中貓奴必逛「MYAOWL喵喔」攤位，推出毛毛喵零錢包、圓球吊飾與御守，美式風格的「緩緩」則有兔子款迷你滑板、鑰匙圈、鐵徽章，可愛小物通通要收。
此外，還有狗派的「豆豆小売部」黑色豆柴野餐餐具、手機殼、高筒刺繡長襪，外出野餐超需要。設畜超愛的「炸蝦狗狗」則有貼文紀念貼紙、明信片、壓克力吊飾，而「起司貝爾」更有療癒系熊款玩偶吊飾、帆布袋、零錢包。在活動期間，只要追蹤其中三位創作者的IG、及創作者神隊友IG，即可獲得創作者聯名製作2024年曆盒，鐵粉們一定要收藏。
beanfun! 創作者神隊友 不然趣野餐活動資訊
活動日期：12/16(六) - 12/17(日) 12:00 ~ 20:00
活動地點：華山大草原