五桐號新聯名，哪次不買！超人氣手搖杯五桐號近期多與可愛IP角色聯名，從紙杯、封膜包裝，以及門市打卡點，到周邊小物加價購，通通都掀起話題。這次五桐號特別攜手日本「OHIGE no PON 胡子碰碰」，超萌環保杯周邊、全新包裝與打卡點，飲料控一定要拍到。



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日本知名插畫藝術家「金澤信」筆下原創角色「「OHIGE no PON 胡子碰碰」堪稱可愛療癒系角色代表，除了可愛插圖之外，作者也在許多展覽中推出限定公仔、周邊小物，都是許多公仔控搶先收藏的重點之一。喜愛台灣的胡子碰碰作者，這次特別與台灣手搖杯「五桐號」聯名，12/14起共推出4款聯名紙杯、4款飲料封膜，以及超可愛周邊「胡子碰碰杯塞公仔環保杯」讓粉絲收藏。







其中，聯名紙杯有機會看到可愛的碰碰與好朋友們一起喝珍奶、拿雨傘，總共有4款杯身讓人收藏，在限定門市中還有胡子碰碰與小花「羅德里格斯」的打卡立牌、胡子碰碰燈箱打卡點，甚至在招牌上也藏著碰碰，讓飲料控買完也想拍照打卡。





五桐號Ｘ胡子碰碰聯名周邊

此外，本次聯名推出一款加價購小物「胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，針對容量升級為780mL、材質升級使用Tritan環保材質，搭配專屬粗吸管、以及一隻5.5公分高的「胡子碰碰杯塞公仔」，12/13起只要消費滿100元，就能以399元加價購買，每間門市現共供應50個、預購提供50個，公仔控一定要收藏。五桐號表示，本次新系列除了聯名杯、聯名周邊小物之外，同步鎖定秋冬話題推出「奶茶國度」飲料新品系列，包含錫蘭紅茶基底「濃煮厚乳奶茶」、加入港式煉奶的「皇后絲襪奶茶」，用濃厚港式奶茶滿足奶茶控，另外秋冬限定的「雪絨草莓奶酪」也在12/14同步回歸，飲料控準備喝飲料、衝打卡。

活動期間：2023/12/14-2024/01/31

加購方式：於五桐號門市現場消費滿100元，即可以399元加購「胡子碰碰杯塞公仔環保杯」乙個。每門市現貨供應50個、並提供預購名額50個。公仔不單售。



五桐號 奶茶新品資訊

上市日期：2023/12/14

售價：

皇后絲襪奶茶：55元(僅中杯)

濃煮厚乳奶茶：M 45元、L 55元(可供熱飲)



詳細活動規範及供應情形，依 五桐號 官方公告為準。

