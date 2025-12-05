三麗鷗免費拍！三麗鷗明星派對快閃南港，5大三麗鷗氣球打卡點 三麗鷗拍貼免費玩。

3天免費入場打卡「 Hello Sanrio! 三麗鷗明星派對 」即日起在南港 瓶蓋工廠登場，三麗鷗 明星見面會、 三麗鷗氣球打卡點、 三麗鷗拍貼機亮點一次看。

三麗鷗鐵粉3天免費打卡！三麗鷗為了回饋粉絲，特別打造2025年末壓軸盛會「Hello Sanrio! 三麗鷗明星派對」，12/5-12/7快閃三天在台北南港瓶蓋工廠登場，除了有6組三麗鷗明星見面會之外，現場更打造了6大打卡點，免費入場、免費拍。此外，三麗鷗更幫粉絲們準備互動小遊戲，還能免費玩拍貼機，不管你是Kitty鐵粉、布丁狗、酷洛米粉絲，通通準時衝。

▲三麗鷗明星派對12/5-12/7，在台北南港瓶蓋工廠Q萌登場。（攝影：張人尹）

▲三麗鷗集結超人氣角色，安排六場角色舞台演出。（攝影：張人尹）





三麗鷗五大展區 角色變身圓滾滾氣球

這次三麗鷗明星派對以「It's Party Time!」為主題，三麗鷗的超級巨星們化身為圓滾滾、可愛的氣球角色，在展場規劃五大主題展區，可以看到不同角色化身成大大小小的氣球。在南港瓶蓋工廠外側，有美樂蒂、酷洛米、帕恰狗迎接粉絲，走進展場內，還有Hello Kitty、人魚漢頓、雙星仙子、大耳狗、布丁狗等氣球打卡點，萌翻粉絲。

▲三麗鷗五大展區夢幻呈現，三麗鷗明星變身圓滾滾氣球。（攝影：張人尹）





三麗鷗聖誕餐廳 拍照打卡點必拍

此外，這次在展場也有特別設計的主題展區打卡點，包含「人魚漢頓英雄夢」讓漢頓披上斗篷化身小小英雄，「狗狗好朋友的幸福時光」則有布丁狗、大耳狗與帕洽狗傳達真摯情誼。還有慶祝美樂蒂50週年與酷洛米20週年的週年專區，以及「雙星仙子的扮裝派對」。展場中間還有以「Sanrio Characters 美式餐廳」主題的打卡點，集結各大明星角色，美式餐廳風格必拍必打卡。

▲三麗鷗明星派對，美式快餐店打卡點、還有互動遊戲區。（攝影：張人尹）

三麗鷗線上線下同步開趴 互動遊戲必玩

這次派對現場也為粉絲們準備互動活動，只要在展區拍照並上傳個人社群，就能獲得限量打卡禮。活動當天穿戴3樣三麗鷗大明星商品，並完成指定應援任務，還可以兌換限量拍貼機拍照資格。在活動現場也可以免費玩「三麗鷗貪吃小夥伴」互動遊戲，不能到場朝聖的粉絲，也可以線上玩，只要每日登入「Sanrio Online Party」網站遊玩小遊戲，就有機會參加抽獎。

▲三麗鷗線上活動遊戲，每日登入網站遊玩小遊戲。（攝影：張人尹）

▲穿戴3樣三麗鷗商品完成應援，可兌換限量拍貼機拍照資格。（攝影：張人尹）

三麗鷗明星見面會 3天6組登場

這次「Hello Sanrio! 三麗鷗明星派對」在12/5-12/7快閃3天在台北市南港瓶蓋工廠M棟登場，活動在每天10:00-18:00免費入場打卡，人多時需要排隊進場。此外，3天活動中，共有6組角色見面會，包含美樂蒂、酷洛米、Hello Kitty、大耳狗喜拿、布丁狗、雙星仙子，VIP座位席以揪抽選完畢，沒抽中的粉絲也能在座位區後方觀賞活動，讓粉絲們準時衝。

▲三麗鷗五大展區夢幻呈現，人魚漢頓化身小小英雄。（攝影：張人尹）

▲狗狗好朋友專區有布丁狗、帕恰狗、大耳狗一起賣萌。（攝影：張人尹）

Hello Sanrio！三麗鷗明星派對

活動日期：2025 年 12 月 5 日（五）至 12 月 7 日（日）

活動時間：每日上午10:00至18:00 ​​

活動地點：台北市南港瓶蓋工廠M棟（台北市南港區南港路二段13號）（南港車站旁）

入場方式：採現場排隊方式免費參觀入場

活動現場無周邊商品販售









三麗鷗明星派對見面會場次

12/5(五) 11:30~12:00My Melody 美樂蒂

12/5(五) 14:30~15:00Kuromi 酷洛米

12/6(六) 11:30~12:00Hello Kitty X 小小舞者

12/6(六) 14:30~15:00Cinnamoroll 大耳狗喜拿

12/7(日) 11:30~12:00Pompompurin 布丁狗

12/7(日) 14:30~15:00Littletwinstars 雙星仙子





▲三麗鷗明星派對，Q萌大耳狗與布丁狗登場。（攝影：張人尹）

▲三麗鷗明星派對，設置雙星仙子的扮裝派對打卡點。（攝影：張人尹）



▲三麗鷗明星派對，各大角色藏身打卡點。（攝影：張人尹）



▲三麗鷗明星派對12/5-12/7，在台北南港瓶蓋工廠設置多個氣球打卡點。（攝影：張人尹）

