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六月初一史努比周邊！奶茶色「史努比飲料提袋、史努比面紙套、史努比熱壓三明治機」鐵粉加價購。

文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：353
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編輯 張人尹

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史努比控買了！超夯蛋捲禮盒「六月初一.8結蛋捲」這次再度聯手萌系狗狗SNOOPY史努比，推出全新周邊小物系列，讓粉絲們不只可以吃到療癒涮嘴的8結蛋捲，還有粉嫩可愛的史努比飲料提袋、史努比面紙套、史努比熱壓三明治機等6種都邊小物加購，粉絲通通買爆。

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六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這次六月初一與史努比聯名禮盒系列，延續上一波的溫柔、粉嫩色系設計，推出可愛實用的周邊小物，可以線上直購、門市直購或是加價購買。其中包含奶茶色「史努比飲料提袋」150元就能入手、居家實用的「史努比面紙套」設計成史努比咬著衛生紙造型，超可愛。旅行必收的實用小物「史努比盥洗收納包」則是防潑水、多夾層、還可以掛鉤，粉絲們一定要入手。
六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

此外，這次六月初一更設計一款大容量「史努比美好提袋」，米黃色提袋、搭配拉鍊、口袋、內袋等收納功能。同時推出「美好心意-蛋捲三入組」，一次把3種口味的蛋捲、加上史努比美好提袋，一次通通帶回家。六月初一更味史努比鐵粉，推出2款廚房必備小物「SNOOPY造型水瓶、SNOOPY熱壓三明治機」，讓粉絲們在家吃早餐、外出野餐通通可以耍可愛。
六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

六月初一.8結蛋捲 SNOOPY史努比聯名週邊

販售方式：六月初一官網、門市
售價：
SNOOPY飲料提袋： $150元，加購價$120元
SNOOPY面紙套：$300，加購價$250元
SNOOPY盥洗收納包：$300，加購價$250元
SNOOPY美好提袋：$490，加購價$390元
SNOOPY美好心意-蛋捲三入組： $990元，一個史努比提袋加上三盒蛋捲(32入)。
SNOOPY造型水瓶：優惠價$ 460元
SNOOPY熱壓三明治機：優惠價$ 1880元

 

 

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