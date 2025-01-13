史努比控買起來！7-ELEVEN這次推出一系列18款史努比主題新品預購，包含奶茶色系、毛絨的暖心絨毛包袋、燈心絨包包系列，以及實用帆布提袋等，兼具實用性與可愛造型，無論是上班、上課還是出遊約會都超百搭，是粉絲們必買、必搶的可愛造型單品。



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▲▼7-ELEVEN史努比暖心絨毛包袋 帆布提袋18款史努比新品 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理



7-ELEVEN史努比暖心絨毛包袋系列

7-ELEVEN即日起推出18款史努比新周邊預購，主打包含冬天必備的絨毛包袋系列，觸感超溫暖、超療癒。其中必買「絨毛束口保溫袋」，內層採用PEVA材質，可以保冷保溫，放便當、放甜點剛剛好。此外還有萌系「斜背袋」搭配外層的拉鍊口袋更方便收納手機或鑰匙。同時推出實用系「真空保溫杯提袋組」，杯身與提袋設計相互呼應，杯子內層使用304不鏽鋼材質、附吸管孔，實用度大加分。▲▼7-ELEVEN史努比暖心絨毛包袋 真空保溫杯提袋組 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理同時開放預購的還有「燈心絨包袋」推出半月包與兩用包兩種款式，觸感柔和，半月包推出米色、灰色、藍色，穿搭搭配超實用。另一款燈心絨兩用包，容量可裝得下A4文件，搭配米黑、灰藍兩種顏色組合，從休閒到正式場合都能輕鬆搭配。▲▼7-ELEVEN史努比燈心絨包袋 半月包及燈心絨兩用包 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理此外，「史努比帆布提袋」4款角色延續史努比的經典趣味，厚磅帆布材質結合毛巾刺繡圖案，展現滿滿質感，磁扣開口設計方便又好搭。托特包這次推出全新色系，延續高人氣多隔層設計，內外都超實用。粉絲們即日起都能在7-ELEVEN預購買起來。▲▼7-ELEVEN史努比帆布提袋系列 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

預購時間：2025/1/9 11:00起

預購方式：ibon點選>寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他

品項及價格：

絨毛束口保溫袋-史努比/胡士托：299元

絨毛隨行斜背袋-史努比/胡士托：299元

真空保溫杯提袋組-鮮奶/可可：599元





7-ELEVEN史努比日韓風美包

預購時間：2025/1/9 11:00起

預購方式：ibon點選>寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他2

品項及價格：

SNOOPY帆布提袋-歐拉夫/史努比/糊塗塔克/休閒時光/點心時刻：229元

SNOOPY燈心絨半月包-米/灰/藍：499元

SNOOPY燈心絨兩用包-米黑/灰藍：599元

SNOOPY兩用托特包-灰白/灰紫：699元